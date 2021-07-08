Kripto Para Düzenleme Detayları Belli Oldu İddiasına Yalanlama

Kripto para düzenleme detayları açıklanmadı. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya üzerinden yayınlanan bazı iddialar, SPK'nin kripto para düzenleme çalıştayını ele alıyordu. Ancak SPK Başkan Yardımcısı Ali ihsan Güngör'ün düzenlemeyle ilgili "kısıtlama" açıklaması yapmadığı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen kripto para düzenlemesinin detayları kamuoyuna sunulduğu iddia edilmişti. Ancak SPK'nin yaptığı son açıklamaya göre, SPK Başkan Yardımcısı Ali ihsan Güngör'ün düzenlemeyle ilgili herhangi bir demeç vermediği aktarıldı.

SPK'nin Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı Çalıştayı'na hala devam ettiğini belirten bu yalanlama, sosyal medyada yürütülen "kripto para düzenleme detayları belli oldu" iddiasına karşı yayınlandı.

Ali ihsan Güngör'ün düzenlemeye ilişkin açıklama yapmadığını belirten SPK, ilerleyen dönemde kripto paralara ve kripto borsasına düzenlemelerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi vermekten kaçındı.

Kripto para düzenleme detayları açıklanmadı

8-9 Temmuz tarihlerinde devam edecek olan Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı Çalıştayı, hem Türkiye'nin hem de global olarak kripto para borsasını ele alıyor. Yatırımcıların ve sermayederlerin kayıp yaşamaması için yürütülen bu çalıştay, fiyat manipülasyonlarına karşı gelmeyi hedefliyor.

Ortaya çıkan bazı iddialarda SPK Başkan Yardımcısı'nın, yasal düzenlemeyi iki ana başlıkta toplanması gerektiğini söylediği belirtilmişti. Bu başlıkların da kripto varlıkların ihracı ve kripto varlık hizmet sağlayıcı platformları olarak belirlendiği iddia edilmişti. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu bu tarz bir açıklamanın yapılmadığını şunları söyleyerek yalanladı:

"Bugün bazı sosyal medya mecraları ve internet sitelerinde Kurul Başkan Yardımcımız Ali İhsan Güngör’ün kripto varlıklara ilişkin olarak ülkemizde yürütülen yasal düzenlemenin detayları hakkında bilgi verdiği ve fiyat manipülasyonlarına karşı denetleyici ve önleyici mekanizmaların kurulacağını ifade ettiği şeklinde haberler yer almaktadır. Kurul Başkan Yardımcımız Ankara Üniversitesince “Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı” temasıyla düzenlenen çalıştayda kripto varlıklara ilişkin olarak uluslararası kuruluşların çalışmaları, potansiyel düzenleme alanları ve bunların zorluklarıyla ilgili bilgiler paylaşmış olup, ülkemizdeki düzenleme çalışmalarının içeriği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Sosyal medya mecralarında ve haber sitelerinde bu konuda yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırma, Türkiye'de kripto para kullanımının hangi seviyede olduğunu gözler önüne serdi. Çevrim içi ortamda yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan araştırmaya göre ülkemizde kripto para ile işlem yapan kişilerin oranı bir yılda 11 kat arttı. Geçtiğimiz yıl işlem yapanların oranı yüzde 0,7 iken bu yıl ise yüzde 7,7 oldu.