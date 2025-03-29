Paribu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13,286
- DOSYA BOYUTU 131 MB
- Üretici PARİBU
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Paribu, Android cihazlarınızda kripto alıp satabileceğiniz bir finans uygulamasıdır.
Paribu, kripto para alım satım işlemlerini kolayca yapabileceğiniz mobil uygulamalardan biri. 500B’nin üzerinde yatırımcısı ve işlem hacmi ile Türkiye’nin en büyük kripto para işlem platformu olan Paribu’nun Android uygulamasını indirerek telefonunuz üzerinden onlarca farklı kripto parayı alıp satabilirsiniz.
Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek kripto para borsası olan ve her geçen gün yatırımcı sayısını artıran Paribu’nun mobil uygulaması ile Türk Lirası ile Bitcoin ve altcoin alım satım işlemlerini en hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Paribu İndir
Kripto para ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri sadece birkaç dakikanızı alır. Güçlü teknolojik altyapısı ile piyasa hareketliliğinin çok yüksek olduğu zamanlarda dahi performans sorunu yaşamadan kripto para işlemlerinizi hızlı şekilde yapabilirsiniz.
Herhangi bir konuda desteğe ihtiyaç duyduğunuzda web sitesi, sosyal medya kanalları veya telefon yoluyla ulaşabileceğiniz 7/24 destek ekibi de var. Unutmadan, Türk Lirası veya kripto paralar için minium yatırma limiti yok. Hafta sonu dahil dilediğiniz saatte para yatırıp çekebiliyorsunuz.
Paribu'da işlem gören bazı kripto para birimleri:
Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), XRP, Ether (ETH), EOS, Cardano (ADA), Stellar (XLM) Dogecoin (DOGE), NEO, Tether (USDT), Holo (HOT), Bitcoin Cash (BCH), Tron (TRX), Basic Attention Token (BAT), BitTorrent Token (BTT), Chainlink (LINK), Ravencoin (RVN), WAVES, Chiliz (CHZ), Ontology (ONT)
Paribu Uygulaması Özellikleri
- 7/24 kripto para alım satımı, para yatırma işlemlerini yapabilirsiniz.
- Kolay al/sat seçeneğiyle tek adımda kripto para alıp satabilirsiniz.
- Piyasanın hareketli olduğu zamanlarda dahi işlemlerinizi hızlıca yapabilirsiniz.
- 7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme işlemi yapabilirsiniz. Paribu’da TL yatırma limiti bulunmuyor.
- Altcoin çekme işlemleri ücretsizdir.
- Kullanıcı varlıkları güvenliği sağlanmış soğuk cüzdanlarda saklanır.
- Paribu’nun avantajlı komisyon oranlarından yararlanın.
- Uzman ve deneyimli Destek Birimi’nden 7/24 yardım alabilirsiniz.
- Alarm özelliğiyle kripto para belirlediğiniz fiyata ulaştığında haberdar olabilirsiniz.
- Stop-loss özelliğiyle kripto para belirlediğiniz fiyata ulaştığında otomatik emir devreye girer.
- Seçtiğiniz kripto paranın fiyat performansını grafik üzerinden anlık takip edebilirsiniz.
- Widget ekleyerek güncel kripto para fiyatlarını ana ekranınızdan görüntüleyebilirsiniz.
- İstediğiniz sayıda kripto parayı favorilerinize ekleyip takip edebilirsiniz.
Paribu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 552
- DOSYA BOYUTU 337 MB
- Üretici PARİBU
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Paribu iPhone uygulaması ile kripto para alım satımı kolay, hızlı ve güvenilir! Transfer ücreti de yok!
Paribu mobil uygulamasını indirerek telefonunuzdan kripto para alım satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 500 bini aşkın üye yatırımcısı ve işlem hacmiyle Türkiye’nin önde gelen kripto para işlem platformu Paribu mobil uygulaması üzerinden Türk Lirası ile Bitcoin ve altcoim alım satım işlemlerini çok hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapıyorsunuz. Piyasanın hareketli olduğu zamanlarda dahi performans sorunu yaşamadan kripto para işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştiriyorsunuz.
Kurumsal yapısıyla her geçen gün daha fazla yatırımcı tarafından tercih edilen Paribu’nun mobil uygulamasını iPhone’unuza indirerek Türk Lirası ile dilediğiniz zaman Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve diğer kripto para birimleri alım satımı yapabilirsiniz.
Uygulamadaki Bazı İşlem Marketleri:
- BTC-Bitcoin
- ETH-Ethereum
- LTC-Litecoin
- XRP-Ripple
- BCH-Bitcoin Cash
- USDT-Tether
- NEO-Neo
- DOGE-Dogecoin
- ADA-Cardano
- HOT-Holo
- EOS-Eos
Akbank veya Papara hesabınız varsa hafta sonu dahil 7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme işlemi yapabilirsiniz. Minimum yatırma limiti de yok! Tüm altcoin transferlerinde blok ağı transfer ücretleri Paribu tarafından karşılanıyor. Tüm altcoin transferleri tamamen ücretsiz.
Paribu Mobil Uygulaması Özellikleri
- Kripto para piyasasına dakikalar içerisinde girer, hemen işlem yapmaya başlarsınız.
- Kriptopara fiyat hareketlerini 7/24 takip edebilirsiniz. Bunun için üye olmanız gerekmez.
- Türk Lirası ile onlarca farklı kripto para alıp satabilirsiniz. Hızlı, kolay ve güvenlidir.
- Kripto para ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri sadece birkaç dakika sürer.