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Paribu

Paribu

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 13,286
  • DOSYA BOYUTU 131 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici PARİBU
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Paribu, Android cihazlarınızda kripto alıp satabileceğiniz bir finans uygulamasıdır.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Paribu, kripto para alım satım işlemlerini kolayca yapabileceğiniz mobil uygulamalardan biri. 500B’nin üzerinde yatırımcısı ve işlem hacmi ile Türkiye’nin en büyük kripto para işlem platformu olan Paribu’nun Android uygulamasını indirerek telefonunuz üzerinden onlarca farklı kripto parayı alıp satabilirsiniz.

Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek kripto para borsası olan ve her geçen gün yatırımcı sayısını artıran Paribu’nun mobil uygulaması ile Türk Lirası ile Bitcoin ve altcoin alım satım işlemlerini en hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Paribu İndir

Kripto para ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri sadece birkaç dakikanızı alır. Güçlü teknolojik altyapısı ile piyasa hareketliliğinin çok yüksek olduğu zamanlarda dahi performans sorunu yaşamadan kripto para işlemlerinizi hızlı şekilde yapabilirsiniz.

Herhangi bir konuda desteğe ihtiyaç duyduğunuzda web sitesi, sosyal medya kanalları veya telefon yoluyla ulaşabileceğiniz 7/24 destek ekibi de var. Unutmadan, Türk Lirası veya kripto paralar için minium yatırma limiti yok. Hafta sonu dahil dilediğiniz saatte para yatırıp çekebiliyorsunuz.

Paribu'da işlem gören bazı kripto para birimleri:

Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), XRP, Ether (ETH), EOS, Cardano (ADA), Stellar (XLM) Dogecoin (DOGE), NEO, Tether (USDT), Holo (HOT), Bitcoin Cash (BCH), Tron (TRX), Basic Attention Token (BAT), BitTorrent Token (BTT), Chainlink (LINK), Ravencoin (RVN), WAVES, Chiliz (CHZ), Ontology (ONT)

Paribu Uygulaması Özellikleri

  • 7/24 kripto para alım satımı, para yatırma işlemlerini yapabilirsiniz.
  • Kolay al/sat seçeneğiyle tek adımda kripto para alıp satabilirsiniz.
  • Piyasanın hareketli olduğu zamanlarda dahi işlemlerinizi hızlıca yapabilirsiniz.
  • 7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme işlemi yapabilirsiniz. Paribu’da TL yatırma limiti bulunmuyor.
  • Altcoin çekme işlemleri ücretsizdir.
  • Kullanıcı varlıkları güvenliği sağlanmış soğuk cüzdanlarda saklanır.
  • Paribu’nun avantajlı komisyon oranlarından yararlanın.
  • Uzman ve deneyimli Destek Birimi’nden 7/24 yardım alabilirsiniz.
  • Alarm özelliğiyle kripto para belirlediğiniz fiyata ulaştığında haberdar olabilirsiniz.
  • Stop-loss özelliğiyle kripto para belirlediğiniz fiyata ulaştığında otomatik emir devreye girer.
  • Seçtiğiniz kripto paranın fiyat performansını grafik üzerinden anlık takip edebilirsiniz.
  • Widget ekleyerek güncel kripto para fiyatlarını ana ekranınızdan görüntüleyebilirsiniz.
  • İstediğiniz sayıda kripto parayı favorilerinize ekleyip takip edebilirsiniz.