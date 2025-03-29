Paribu, Android cihazlarınızda kripto alıp satabileceğiniz bir finans uygulamasıdır.

Erkan Calp - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Paribu, kripto para alım satım işlemlerini kolayca yapabileceğiniz mobil uygulamalardan biri. 500B’nin üzerinde yatırımcısı ve işlem hacmi ile Türkiye’nin en büyük kripto para işlem platformu olan Paribu’nun Android uygulamasını indirerek telefonunuz üzerinden onlarca farklı kripto parayı alıp satabilirsiniz.

Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek kripto para borsası olan ve her geçen gün yatırımcı sayısını artıran Paribu’nun mobil uygulaması ile Türk Lirası ile Bitcoin ve altcoin alım satım işlemlerini en hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Paribu İndir

Kripto para ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri sadece birkaç dakikanızı alır. Güçlü teknolojik altyapısı ile piyasa hareketliliğinin çok yüksek olduğu zamanlarda dahi performans sorunu yaşamadan kripto para işlemlerinizi hızlı şekilde yapabilirsiniz.

Herhangi bir konuda desteğe ihtiyaç duyduğunuzda web sitesi, sosyal medya kanalları veya telefon yoluyla ulaşabileceğiniz 7/24 destek ekibi de var. Unutmadan, Türk Lirası veya kripto paralar için minium yatırma limiti yok. Hafta sonu dahil dilediğiniz saatte para yatırıp çekebiliyorsunuz.

Paribu'da işlem gören bazı kripto para birimleri:

Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), XRP, Ether (ETH), EOS, Cardano (ADA), Stellar (XLM) Dogecoin (DOGE), NEO, Tether (USDT), Holo (HOT), Bitcoin Cash (BCH), Tron (TRX), Basic Attention Token (BAT), BitTorrent Token (BTT), Chainlink (LINK), Ravencoin (RVN), WAVES, Chiliz (CHZ), Ontology (ONT)

Paribu Uygulaması Özellikleri