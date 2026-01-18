Kripto Piyasasında Büyük Çöküş: 13 Milyon Token Yok Oldu

Kripto para piyasası oldukça dalgalı geçen bir 2025'i geride bıraktı. Örneğin Bitcoin, Ekim ayında 124 bin dolar değere ulaşarak rekor kırarken, Kasım ayında 85 bin dolara gerileyerek yılın en düşük seviyelerinden birini gördü. Ancak geçtiğimiz yıl token yatırımcıları için çok daha zor geçti. CoinGecko verilerine göre, 2021'den bu yana piyasaya sürülen tüm token'ların yarısından fazlası 2025'te öldü.

2021'den Bu Yana Çıkan Token'ların Yarısı 2025'te Tarih Oldu

CoinGecko'nun verilerine göre, 2021 yılından bu yana piyasaya sürülen kripto token'ların yüzde 53,2'si piyasadan silindi. Bu varlıkların değeri sıfıra indi ve artık hiçbir borsada işlem görmüyor. Yatırımcılarını zarara uğratan bu rakam, 13,4 milyondan fazla kripto token'a denk geliyor.

Üstelik bu kaybın büyük bir kısmı 2025'te yaşandı. Başarısız olan projelerin yüzde 86,3'üne denk gelen 11,6 milyonu 2025 yılında battı. Sadece 2025'in son üç ayında 2021'den beri yaşanan tüm başarısızlıkların yüzde 35'ine denk gelen 7,7 milyon token yok oldu.

Başarısız proje sayısı 2021'de sadece 2.584 iken, 2024'te 1,3 milyona yükseldi ve 2025'te rekor seviyede patlama yaşadı. Ancak uzmanlara göre yaşanan şey bir çöküş değil, temizlik. Bildiğiniz üzere son yıllarda mevcut kripto para ve token sayısında inanılmaz bir artış yaşandı.

"PumpFun" gibi platformların token oluşturmayı kolaylaştırması ve "meme coin" projelerinin sel gibi akması bu durumun en büyük gerekçeleri oldu. Bilmeyenler için token, kendi bağımsız altyapısı olmayan ve Ethereum ya da Solana gibi büyük ağların üzerinde çalışan dijital varlıklara verilen isim.

Belirtmekte fayda var ki burada kaybeden yine yatırımcı oldu. Bir heves ya da sosyal medyadaki "crypto xxx" isimli sözde uzman hesapların gazına gelen insanlar son birkaç yılda sepetlerini başarısızlığa mahkum kripto para ve token'larla doldurdu. Ancak gördüğünüz üzere sonuç hüsran oldu.