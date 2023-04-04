Başından Kalkmak İstemeyeceğiniz En İyi HDR Oyun Monitörleri

Video oyunlarında performansı etkilemeden daha gerçekçi bir görüntü elde etmenizi sağlayan yeni nesil monitör teknolojileri arasında HDR öne çıkıyor. Açılımı Yüksek Dinamik Aralık olan HDR, yani High Density Range, oyun deneyiminizi birden fazla konuda etkiliyor.

Renk performansının iyileştirilmesi, derin doygunluk ve etkin karşıtlık sağlayan HDR ile gölgeler daha karanlık, vurgular ise daha parlak hale geliyor. Aydınlık ve karanlık ortamlar arası geçişlerde maksimum verimlilik sağlayan HDR, oyun esnasında senaryo değişikliklerine bağlı olarak sürekli ekran ayarlarını güncelleme gereksiniminizi ortadan kaldırıyor.

Piyasaya HDR-etkin diye sürülen oyun monitörlerinin bazıları gerçek HDR deneyimini yaşamanızı sağlarken bazıları sadece SDR monitörlerin geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunlarda renk performansını maksimum seviyeye ulaştırabilmeniz için gerçek HDR-etkin monitörleri tercih etmeniz gerekiyor.

En İyi HDR Oyun Monitörleri Hangileri?

Dell Alienware AW3423DW

LG27GR95QE-B

Sony Inzone M9

Gigabyte M32UC

Dell S3422DWG

1. Dell Alienware AW3423DW

En iyi HDR oyun monitörleri arasında ilk sırada yer alan Dell Alienware AW3423DW ultra geniş, 34 inçlik ekranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca QD-OLED teknolojisi sayesinde HDR’de sonsuza yakın bir kontrast oranı ve ekstra parlak vurgular sunuyor.

HDR’de oldukça geniş bir renk gamına sahip olan monitörde video oyunları, dizi ve filmler şaşırtıcı seviyede gerçek ve canlı bir görüntü kalitesi ile karşımıza çıkıyor. 0.1 ms tepki süresi ile neredeyse anında yanıt veren OLED ekran, hareket eden nesnelerin arkasında bulanıklık oluşmadan net görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Bu sayede oyunlarda anlık ve doğru kararlar almanız kolaylaşıyor.

Teknik özelliklerine bakıldığında Dell Alienware monitörünün avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkün:

Tepki süresi: 0.1 ms

Çözünürlük: 3440 x 1440 p

Piksel yoğunluğu: 110ppi

Ekran boyutu: 34.18 ‘’

Görüntü renkleri: 1070m

Kontrast oranı: 10000000000:1

Yenileme hızı: 175 Hz

HDMI Bağlantı noktaları: 2

Ekran türü: QD-OLED, OLED/AMOLED

Uyarlanabilir Senkronizasyon: NVIDIA G-SYNC Ultimate

Parlama önleyici

Uzunluk: 415 mm

Genişlik: 815 mm

Kalınlık: 305 mm

Ağırlık: 10.37 kg

Parlaklık: 250 nits

Bit derinliği: 10 bit

2. LG27GR95QE-B

QD-OLED ekran konusunda ısrarcı değilseniz OLED ekran özelliğine sahip bir oyun monitörü olarak LG27GR95QE-B’yi tercih edebilirsiniz. HDR performansı oldukça yüksek olan bu monitör de HDR’de oldukça geniş bir renk yelpazesi sunuyor. 27 inç’lik ekranıyla piyasanın bu ebattaki ilk OLED oyun monitörleri arasında yer alıyor.

Dell Alienware’in QD-OLED monitörü ile kıyaslandığında renkler biraz daha az parlak ve canlı olsa da karanlık oda oyun deneyiminin kalitesi bu monitörde de oldukça yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Ekran kaplamasında biraz mat bir malzeme kullanılıyor. Bu da görüntülerde az miktarda bulanıklığa sebep olabiliyor.

Yenileme hızı 240 Hz olan monitör muhteşem bir oyun performansı için gerekli ortamı oluşturuyor. Anlık sayılabilecek yanıt verme hızı, hareket halindeki nesnelerin arkasında bulanık görüntü oluşumunu engelliyor. LG27GR95QE-B’nin teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Tepki süresi: 0.03 ms

Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1440 piksel

Ekran Boyutu (inç): 26.5 inç

Ekran teknolojisi: OLED

Yenileme Hızı: 240 Hz

Piksel yoğunluğu: 111 PPI

Kontrast oranı: 1.500000:1

Renk sayısı: 1.07 milyar

HDMI girişi: 2 adet

Displayport var

Maksimum güç tüketimi: 94 W

Ekran özellikleri:

AMD FreeSync

HDR

NVIDIA G- SYNC Compatible

HDR10

AMD FreeSync Premium

Arka aydınlatma

Black stabilizer

DTS Headphone:X

Dynamic Action Sync

HDR Effect

LG True Color Pro

Yansımasız ekran

3. Sony Inzone M9

HDR destekli ve daha orta seviye bir oyun monitörü almak istiyorsanız, OLED monitör yerine Sony Inzone M9 gibi bir monitörü tercih edebilirsiniz. Sony Inzone M9, CES 2023 İnovasyon Ödüllerinde ödül almış bir oyun monitörü olarak karşımıza çıkıyor. Arkadan aydınlatmalı LED teknolojisine sahip olan monitör standart HDR performansından uzaklaşsa da HDR’de parlak vurgularda başarılı bir performans sergiliyor.

Doğal kontrast düzeyi vasat olarak nitelendirilen Sony Inzone M9 144 Hz yenileme hızı ve 4K çözünürlüğü sayesinde oyun deneyiminizi sürükleyici ve oldukça detaylı bir hale getiriyor. Full HD ile kıyaslandığında dört kata kadar daha fazla piksel bulunan 4K teknolojisi detayların kusursuz bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Hızlı yanıt verme süresine sahip olan monitör ile oyunlarınızda daha hızlı ve atik davranabilir, tatmin edici bir HDR performansı elde edebilirsiniz. Sony Inzone M9’u daha yakından tanımak için bu özelliklere göz atabilirsiniz:

Ekran boyutu: 27 inç

Ekran tipi: IPS LCD

Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160

Yenileme hızı: DispolayPort:24 Hz- 144 Hz, HDMI: 24 Hz – 120 Hz

Arka ışık teknolojisi: Full Array Local Dimming, Direkt ışıklandırmalı LED

HDR: HDR10 ve HLG

Statik kontrast oranı: 1.000:1

Dinamik kontrast oranı 80000:1

Renk desteği: 1,07 milyar renk

Yansıma engelleyici ekran kaplama

TÜV Rheinland Onaylı düşük mavi ışık ve titremesiz ekran

Stant hariç ağırlık: 4,6 kg

Güç gereksinimleri: 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Güç tüketimi: 139 W

FPS Oyun görüntü modu

Display HDR 600

% 95’in üzerinde DCI-P3

4K çözünürlük

4. Gigabyte M32UC

Orta sınıf ürün grubunda daha uygun fiyatlı bir oyun monitörü arıyorsanız Sony Inzone M9’a alternatif olarak Gigabyte M32UC’yi düşünebilirsiniz. Doğal kontrast oranı Sony Inzone’dan daha yüksek olan model karanlık sahnelerde görüntü kalitesinin iyileştirilmesi açısından harika bir performans sergilemiyor.

Ancak yüksek çözünürlüğü ve hızlı yenileme oranı oyun deneyiminizi daha akıcı ve detaylı hale getiriyor. HDMI 2.1 bant genişliğine sahip olan monitör, 32 inç ekran genişliği ve kavisli formuyla oyun sırasında görüntü ile bütünleşmenizi sağlıyor. Gigabyte M32UC’nin genel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Ekran boyutu: 31.5 inç

Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160 piksel

Çözünürlük standardı: 4K UHD

Ekran teknolojisi: IPS

Yenileme hızı: 144 Hz

Statik kontrast oranı: 1000:1

Tepki süresi 1 ms

Renk sayısı: 1.07 milyar

VESA Desteği mevcut

Ekran özellikleri:

AMD FreeSync

HDR

Adaptive-Sync

Mavi ışık filtresi

Resim içinde resim

Resim yanında resim

AMD FreeSync Premium

AMD FreeSync Premium pro

Titreşimi azaltma

Display Stream Compression

SuperSpeed IPS

DisplayHDR 400

Yansımasız ekran

5. Dell S3422DWG

Oyunlarda etkili bir performans elde edebileceğiniz ve aynı zamanda bütçe dostu sayılabilecek bir alternatif olarak Dell S3422DWG öneriliyor. Düşük bütçeli olup HDR performansı sunan monitör Gigabyte M32UC ile kıyaslandığında daha geniş bir ekrana sahip. 34 inçlik monitörün çözünürlüğü ise Gigabyte M32UC’den daha düşük.

1440p çözünürlüğe sahip olan monitör, HDR’de vurguları öne çıkarırken zengin renk yelpazesi ile daha fazla rengi canlı ve gerçekçi bir görünümle sunuyor. Kavisli ekran yapısı hem fonksiyonel hem de estetik anlamda dikkat çekiyor. Yüksekliği ayarlanabilen stant sayesinde konforunuza göre monitörünüzü ayarlama şansınız bulunuyor. Dell S3422DWG’nin oyun severlerin ilgisini çekecek olan diğer özellikleri ise şunlar: