Netflix Dizisi Kübra'nın Yeni Fragmanı Paylaşıldı!

Dijital yayın hizmeti Netflix, Türk dizisi sayısını artırmaya devam ediyor. Platformun kütüphanesine eklenecek Kübra dizisi için yeni fragman yayımlandı. Paylaşılan video, yeni dizinin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Kübra Dizisinin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Yönetmenliğini Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın üstlendiği Kübra dizisinin yeni tanıtım videosu izleyiciler ile buluştu. Netflix Türkiye'nin resmî YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fragman 1 dakika 42 saniye uzunluğunda.

Kübra Dizisinin Oyuncuları

Çağatay Ulusoy

Aslıhan Malbora

Ahsen Eroğlu

Nazan Kesal

Deniz Işın

Ahmet Mümtaz Taylan

Aytek Sayan

Cihan Talay

Pınar Tok

Sibel Seyhan Bayhan

Kübra Dizisinin Konusu

Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlanan dizide bir genç, Kübra isimli bir hesaptan geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar almaya başlar. Bu mesajlar nedeniyle gencin hayatı alt üst olur.

Kübra Dizisinin Yayın Tarihi

Merak içerisinde beklenen Kübra dizisi 18 Ocak 2024 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.

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