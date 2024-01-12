Netflix Dizisi Kübra'nın Yeni Fragmanı Paylaşıldı!
Bir süredir merak içerisinde beklenen Netflix dizisi Kübra'nın yeni fragmanı izleyicilerle buluştu. Peki, Kübra dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
Dijital yayın hizmeti Netflix, Türk dizisi sayısını artırmaya devam ediyor. Platformun kütüphanesine eklenecek Kübra dizisi için yeni fragman yayımlandı. Paylaşılan video, yeni dizinin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
Kübra Dizisinin Fragmanı Nasıl İzlenir?
Yönetmenliğini Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın üstlendiği Kübra dizisinin yeni tanıtım videosu izleyiciler ile buluştu. Netflix Türkiye'nin resmî YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fragman 1 dakika 42 saniye uzunluğunda.
Kübra Dizisinin Oyuncuları
- Çağatay Ulusoy
- Aslıhan Malbora
- Ahsen Eroğlu
- Nazan Kesal
- Deniz Işın
- Ahmet Mümtaz Taylan
- Aytek Sayan
- Cihan Talay
- Pınar Tok
- Sibel Seyhan Bayhan
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Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da Türkiye ve globaldeki popüler dizileri açıkladı. Netflix kullanıcılarının da anlık olarak takip edildiği ilk 10'da haftalık sıralama belli oldu.
Kübra Dizisinin Konusu
Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlanan dizide bir genç, Kübra isimli bir hesaptan geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar almaya başlar. Bu mesajlar nedeniyle gencin hayatı alt üst olur.
Kübra Dizisinin Yayın Tarihi
Merak içerisinde beklenen Kübra dizisi 18 Ocak 2024 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.
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