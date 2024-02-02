Netflix Dizisi Kübra 2. Sezon Onayı Aldı: Yeni Sezonun Konusu Açıklandı
Kısa sürede çok popüler hâle gelen Kübra dizisi 2. sezon onayı aldı. Peki, yeni sezonda hangi konu işlenecek? İşte merak edilen sorunun cevabı!
Netflix'in popüler dizisi Kübra 2. sezon onayı almayı başardı. Şirket, duyurunun yanı sıra yeni sezonun konusu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bununla beraber yeni sezonda hangi olayların yaşanacağı da belli oldu.
Netflix Dizisi Kübra 2. Sezon Konusu
Gökhan, Kübra ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına farklı bir sınav olarak görür ve bu nedenle asıl mücadelesi şimdi başlar.
Kendisini ‘Semavi’ yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır. Yeni çıkmazların içerisinde, yalnızca düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle bile savaşması gerekecektir.
Peki, Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği bu yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mı?
Kübra Dizisi Oyuncuları
- Çağatay Ulusoy
- Aslıhan Malbora
- Ahsen Eroğlu
- Nazan Kesal
- Cihan Talay
- Aytek Şayan
- Meriç Rakalar
- Deniz Işın
- Onur Ünsal
- Mehmet Çağrı Çıtanak
- Ahmet Mümtaz Taylan
Netflix Türkiye'de Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!
Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da Türkiye ve globaldeki popüler dizileri açıkladı. Netflix kullanıcılarının da anlık olarak takip edildiği ilk 10'da haftalık sıralama belli oldu.
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