Netflix Dizisi Kübra 2. Sezon Onayı Aldı: Yeni Sezonun Konusu Açıklandı

Netflix'in popüler dizisi Kübra 2. sezon onayı almayı başardı. Şirket, duyurunun yanı sıra yeni sezonun konusu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bununla beraber yeni sezonda hangi olayların yaşanacağı da belli oldu.

Netflix Dizisi Kübra 2. Sezon Konusu

Gökhan, Kübra ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına farklı bir sınav olarak görür ve bu nedenle asıl mücadelesi şimdi başlar.

Kendisini ‘Semavi’ yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır. Yeni çıkmazların içerisinde, yalnızca düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle bile savaşması gerekecektir.

Peki, Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği bu yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mı?

Kübra Dizisi Oyuncuları

Çağatay Ulusoy

Aslıhan Malbora

Ahsen Eroğlu

Nazan Kesal

Cihan Talay

Aytek Şayan

Meriç Rakalar

Deniz Işın

Onur Ünsal

Mehmet Çağrı Çıtanak

Ahmet Mümtaz Taylan

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