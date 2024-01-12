Netflix'in Yeni Türk Filmi Kül'ün İlk Fragmanı Paylaşıldı: Yayın Tarihi Belli Oldu
Dijital yayın hizmeti Netflix'in yeni Türk filmi Kül için ilk fragman yayımlandı. Peki, Kül filmi ne zaman çıkacak? İşte yeni filme dair detaylar!
Başrol oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Mehmet Günsür ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Kül isimli Türk filminin ilk fragmanı izleyiciler ile buluştu. Tanıtım videosu ile beraber filmin yayın tarihi de belli oldu.
Netflix Filmi Kül'ün Fragmanı Nasıl İzlenir?
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Kül filmi için ilk tanıtım videosu yayımlandı. Yönetmenliğini Erdem Tepegöz, senaristliğini ise Erdi Işık'ın üstlendiği filmin tanıtım videosu 1 dakika 44 saniye uzunluğunda.
Kül Filmi Oyuncuları
- Funda Eryiğit (Gökçe)
- Mehmet Günsür (Kenan)
- Alperen Duymaz
- Gökçe Eyüboğlu
- Yıldıray Şahinler
- Nur Sürer
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Kül Filmi Konusu
Görünüşte kusursuz bir hayata sahip evli çiftin yaşamı, Kül'ün hikâyesinin yer aldığı gizemli kitap ile aniden değişir. Kül'ün hikâyesi, Gökçe'ye uzun zamandır hissedemediği duyguları tekrar yaşatır ve aynı zamanda Kenan ile sahip oldukları mutlu aile tablosunun kısa süre içerisinde paramparça olmasına yol açar.
Kül Filmi Yayın Tarihi
Kül filmi 9 Şubat 2024 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.
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