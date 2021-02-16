Kur Düştüğünde Otomobil Fiyatları Neden Düşmüyor? İşte Yanıtı

Dolar ve Euro kurunda yaşanan düşüş otomobil fiyatlarını neden etkilemiyor? Otomobil fiyatları neden düşmüyor? Otomobil almak için bekleyen vatandaşlar fiyatların ne zaman düşeceği ile ilgili araştırmalar yapıyor. Sektör temsilcilerinden otomobil fiyatları açıklaması yapıldı.

Otomobil Fiyatları Neden Düşmüyor?

Hürriyet'ten Cem Özenen'in aktardığı habere göre, sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Dolardaki düşüş devam ederse bunun fiyatlara yansıması olur. Ancak ÖTV aracın millileştiği tarihteki KDV matrahı üzerinden ödendiği için kurdaki düşüş, fiyatlara yüksek maliyetli stoklar bitmeden yansımıyor."

Otomobil fiyatlarının düşmemesinin önündeki engelin stokların yüksek kurdan alınmış olması olduğu belirtiliyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, açıklamasında "Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak Euro’ya bağlı olarak hareket eden bir sektör. Paritedeki değişim ile yalnızca dolar düştüğünde bu etki direkt olarak yansımıyor. Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor. Döviz kurları gerilediği anda bunu araçlarımıza indirim olarak yansıtamıyoruz. Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var. Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV’nin ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek indirimler yapmamızın önüne geçiyor. Dövizin gerilemesi ancak orta-uzun vadede otomobil fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca da açıklamasında şunları söyledi:

"Döviz kurunun gerilemesi ile birlikte hem tüketicide hem de bizde satın aldığımız ürünlerin fiyatların da gerilemesi yönünde düşünce hakim ancak yansıması maalesef bu şekilde olmuyor. Muhtemelen enflasyon da aynı doğrultuda aşağıya gidecek ancak maliyetler artmaya devam ediyor. Çelik, saç, yarı iletken gibi ürünlerin fiyatları dolar bazında artış gösterdiği için döviz kuru gerilese dahi düşmüyor. Bununla birlikte ihracatta Euro bazında aynı fiyattan sattığımız ürünlerde TL bazında girdimizin değişmesi ihracatı daha az kârlı hale getiriyor."

Sizler otomobil fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yakın zaman içerisinde otomobil almayı düşünüyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!