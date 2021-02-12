Yerli Otomobil Fiyatı Hakkında Üzen Tahmin

Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, yerli otomobil fiyatı ile ilgili bir tahminde bulundu. Bildiğiniz üzere elektrikli otomobilllere ÖTV zammı gelmişti ve araçların fiyatlarında artış meydana gelmişti.

ÖTV, motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi geçmeyenler için yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenler için ise yüzde 15’ten 60’a yükseltilmişti. Peki ya yerli otomobil fiyatı ne olacak?

Yerli Otomobil Fiyatı Ne Olacak?

Dünya.com'da yer alan habere göre, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram yerli otomobil fiyatı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

TOGG’un C-SUV ve muadil modelleri baz alınarak satışa çıkartılacağı belirtilse de sahip olacağı menzil aralığı ile elektrik motorunun gücünü göz önüne aldığımızda benin tahminim yüzde 15 ÖTV oranıyla bugünkü fiyatı 750 bin TL olurdu. Yeni düzenlemeyle ÖTV yüzde 60'a çıkınca arada yüzde 45’lik fark oluştu. Yani TOGG’un fiyatının 1 milyon TL’ye çıktığını söylemek mümkün. Bu durumda alıcı kitlesi büyük oranda azalacak. Üretim maliyetlerini daha uyguna çekmeye çalışabilirler. Ama bunlar tahmin tabii ki.

Bayram açıklamasının devamında "2020 yılını 844 adetle kapatan pazarımız, bu yıl da belki bu rakam seviyesinde veya biraz daha altına ulaşabilir. Yılda zaten üç haneli satış rakamlarında fazla bir adede ulaşmayan elektrikli otomobil pazarımızda, böyle bir ÖTV artışının gelir getirici yöntemler arasında değerlendirilmesi üzücü. Devletimiz satılmayan bir üründen nasıl gelir elde edebilir ki? Üzülerek belirtmem gerekir ki, beklediğimiz o hızlı artış maalesef Maliye Bakanlığı’mızın eliyle belirsiz bir tarihe ertelendi" dedi.

Yerli otomobilin motor gücü 150 kW. İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil 0'dan 100 KM'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabilmekte. Araç yarım saatte şarj olmakta ve 500 kilometre/ 300 kilometre menzile sahip.

Yerli otomobilde dikiz aynası yerine kamera bulunmakta. Aracın pillerinin aracın tabanına yerleştirildiği açıklandı. Araç merkeze sürekli bağlı kalacak ve güncellemeler uzaktan araca yüklenecek. Arıza yaşandığında ekip araca uzaktan müdahale edecek.