80.000 Dolarlık Kabus: Kurşun Geçirmez Tesla, Yıkanınca Bozuluyor!

Tesla, yeni nesil elektrikli arabası Cybertruck ile adeta gündenden düşmüyor. Şirket, son zamanlarda yaklaşık dört bin aracı geri çağırmasıyla gündeme geldi. Bu ve benzer gelişmeler, yeni model hakkında bazı endişelere yol açtı.

Şimdi ise ortaya çıkan bazı bir gelişme, “Cybertruck çok mu hassas?” sorusunu gündeme taşıdı. ABD’deki bir Cybertruck sahibi, aracını yıkadıktan sonra $80,000 değerindeki aracının tamamen işlevsiz hale geldiğini iddia etti. İşte ayrıntılar…

Tesla’nın Cybertruck Nasıl Çöpe Dönüştü?

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler, otomobil endüstrisini de etkiliyor. Günümüzde özellikle de modern elektrikli arabalardaki elektronik parçaların sayısı neredeyse mekanik aksamları geride bırakıyor. Bu durum çoğu zaman kullanıcı için konfor sağlasa da ne yazık ki zaman zaman sorunlara neden olabiliyor.

Bir Tesla Cybertruck sahibi, kirlenen aracını yıkattıktan sonra aracın tamamen işlevsiz hale geldiğini iddia etti. Otomobilin sahibinin anlattığına göre, kısa bir sahil gezisinden sonra temizlemek için bir araba yıkamacıya uğradıktan sonra Cybertruck’ı garajına park etti.

Ertesi sabah aracı çalıştırmaya kalktığında aracın tüm işlevlerini yerine getiren ekran karardı ve fabrika ayarları kılavuzunda tarafından belirlenen yeniden başlatma prosedürünü uyguladıktan sonra bile hiç yanıt vermedi.

Devamında ise Tesla ile yapılan bir telefon görüşmesinden, kamyonun tamamen yeniden başlatılması gerektiğini talimatını aldı ve bu işlemin tamamlanması beş saatten fazla sürmesi gerekirken, gece yarısına kadar yeniden başlatma işlemi devam etti.

Ayrıca kullanıcı, Tesla'nın neden çalışmayı durdurmaya karar verdiğine dair herhangi bir detaylı bilgi vermediğinden, bunun nedeninin araba yıkamadan mı yoksa tamamen başka bir şeyden mi kaynaklandığını tam olarak bilinmiyor.

Belirtmek gerekirse Cybertruck'ın kullanım kılavuzu, aracın doğrudan güneş ışığı altında yıkanmaması konusunda uyarıda bulunuyor ve parçalarına zarar vermemek için kamyonun yıkamadan önce “Araba Yıkama Moduna” getirilmesi gerektiğini açıkça belirten maddeler içeriyor.

Tesla, bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Araç sahibinin aracını tamir ettirmek için ne kadar para ödemek zorunda kalacağı ve sorunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağı bilinmiyor. Ancak uyarıları dinlemediği için muhtemelen garanti kapsamına alınmayacak.