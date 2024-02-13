Kurtlar Vadisi Geri Dönüyor: Yeni İsmiyle Exxen'de Olacağı İddia Ediliyor!

Türkiye'nin bir dönem en popüler dizilerinden biri olan ve hala sosyal medyada kesitlerine denk geldiğimiz Kurtlar Vadisi'nin her sene geri döneceğine dair iddilar ortaya atılıyor.

Halk TV ve BirGün'ün haberine göre dizi "Kurtlar Vadisi Kaos" ismiyle tekrardan başlayacak. Ancak bu sefer TV'de değil dijital platform üzerinde yayınlanacak.

Kurtlar Vadisi Kaos Nerede Yayınlanacak?

Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı ve Polat Alemdar karakterine hayat verdiği Kurtlar Vadisi dizisinin, "Kaos" ismiyle dijital platform üzerinden yayın gireceği iddia edildi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı niteliğinde geleceği söylenen dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna gelebilir.

Şu an için sadece bir söylenti olduğu için dizinin başlama tarihine dair bir bilgi dile getirilmedi. Diziyle ilgili en sonra 2 buçuk sene önce yeni bir teaser çekilmişti. Show TV'nin de aynı dönemde 8 yaşındaki oğluyla zikir çeken Necati Şaşmaz'ın bu görüntülerinden rahatsız olduğu için projeden vazgeçtiği iddiaları dolaşmıştı.