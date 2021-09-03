Kutuplardaki Isınma Aşırı Soğuklara Yol Açıyor

Kutuplardaki ısınma aşırı soğukların oluşmasıyla ilişkili olabilir. Çalışmanın yazarları, Kuzey Kutbu'ndaki ısınmanın bazı yerlerde daha soğuk kışlar yaratacağını söylüyor.

BBC'nin haberine göre yeni bir çalışma, ABD'nin bazı bölgelerinde aşırı kış koşullarındaki artışların, Kuzey Kutbu'ndaki hızlanmış ısınmayla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Bilim adamları, bölgedeki ısınmanın kutup girdabı olarak bilinen dairesel rüzgar modelini bozduğunu keşfetti. Bu, soğuk kış havasının ABD'ye ulaşmasına yol açtı: Şubat ayında soğuk bir havanın ABD'nin Teksas eyaletini vurduğu durumda olduğu gibi.

Son kırk yılda uydu kayıtları, yükselen küresel sıcaklıkların Kuzey Kutbu üzerinde nasıl derin bir etkisi olduğunu gösterdi. Bölgedeki ısınma, dünyanın geri kalanından çok daha belirgin ve buzullarda hızlı bir düşüşe neden oldu. Bilim adamları, küresel değişimdeki bu büyümenin gezegenin geri kalanı için etkileri konusunda uzun zamandır endişe duyuyor.

Kutuplardaki ısınma yüzünden aşırı soğuklar oluşuyor

Yeni çalışma, Kuzey Kutbu'ndaki ısınmanın hem Kuzey Amerika'da hem de Doğu Asya'da kış havası üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Yazarlar Barents Denizinde eriyen buzun, Sibirya'da karın artmasına ve Kuzey Kutbu'nun üzerindeki stratosferde esen rüzgarları etkileyen enerji transferine yol açtığına dikkat çekiyor.

Isı sonunda girdabın genişlemesine neden oluyor ve bu da aşırı soğuk havanın Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmasına izin veriyor. 1979'da uydu gözlemlerinin başlamasından bu yana kutupsal girdap genişleme olaylarında artış oldu. Bilim adamları, bu girdap sürecinin Şubat ayında Teksas'ta ölümcül soğuk dalgaya yol açtığına inanıyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör ve hava durumu risk yönetimi şirketinde direktör olan yazar Dr. Judah Cohen, "Sibirya'daki karların artmasıyla birlikte kuzeybatı Avrasya'daki deniz buzlarının erimesi, Avrasya kıtasında batıdan doğuya sıcaklık farkının güçlenmesine yol açıyor" dedi.

Araştırmacılar, bulgularının hem gözlemlere hem de modellemeye dayandığını ve Arktik iklim değişikliği, kutup girdabının genişlemesi ve toprak etkisi arasında fiziksel bir bağlantı gösterdiğini söylüyor. Yazarlar, çalışmalarının aşırı soğuk kış olaylarının oluşumuyla ilgili tahminleri iyileştirebileceğine inanıyor.

Dr. Cohen, "Bu çalışmanın faydalarından biri, nedenleri bilir ve böyle bir olay için uygun koşulları bilirseniz, tahmin sürenizi uzatabilirsiniz. Teksas'ta insanlara daha iyi uyarılar yapılsaydı, belki de sığınacak yer aramaya gidebilirlerdi" dedi.