Teksas'taki Sahte Kar Fırtınası İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı

Teksas'taki kar fırtınası sahte miydi? TikTok'ta viral hale gelen onlarca videoda, Teksas'ı etkisi altına alan kar fırtınasının kasıtlı yapıldığı iddia ediliyor. Teksaslı vatandaşların karın plastik gibi olduğunu ve kartopu haline getirilemediğini dile getiriyor.

ABD'nin Teksas eyaleti geçtiğimiz hafta şiddetli bir kar fırtınasıyla karşı karşıya kaldıktan sonra, alışılmadık yeni bir komplo teorisi internette yayıldı. TikTok'taki viral videolar, eyaleti saran karın sahte olduğunu ve yapay olarak üretildiğini iddia ediyor. Onlarca videoyu TikTok'ta yayınlayan fenonemenler, ısıtıldığında plastik gibi koktuğunu belirtiyor.

Teksas'taki kar fırtınası sahte miydi?

TikTok'ta kısa sürede viral hale gelen bir video, kartopunu eritmeye çalışan genç bir Teksaslı kadını gösteriyor. Tuttuğu kartopunu saç kurutma makinesiyle eritmeye çalışan kadın, karın erimediğini söyledi. Videodaki kadın, "Kar erimeli. Bunun kar olduğunu sanmıyorum. Bunun üretilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tiktok'taki başka bir video, yerden kar alarak sitemde bulunani birini gösteriyor. Karı yuvarlatmak isteyen adam, "Bu hükümetin ürettiği bir kar. Hemen elinizden düşüyor, elinizi ıslatmayor bile." şeklinde konuşuyor.

Tüm bu videolar sonrasında geçen hafta Çarşamba gününden bu yana "Sahte kar" araması Tiktok'ta en alakalı arama terimi haline geldi.

Başka bir yüksek dereceli arama terimi ise Bill Gates'i sahte kar üretmekle ilişkilendirdi. Komplo teorisyenleri, Gates tarafından finanse edilen bir Harvard araştırma grubu olan SCoPEx'i suçlu buldu. Bu grup, iklim değişikliğinin etkileriyle savaşmak için Güneş jeomühendisliğini kullanmanın yollarını test ediyor.

Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo — SixBrownChicks (@SixBrownChicks) February 20, 2021

Yine de bu kadar komplo teorisinin gerçek olmadığını belirtelim. Uzmanlardan gelen açıklamalara göre, ısınmış karın sıvılaşmadan gaz haline geçmesine süblimleşme deniyor. Meteorolog Adam Strzempko, düşük bağıl nemin olduğu Güneşli kış günlerinde süblimleşmenin doğal olarak gerçekleştiğini söyledi. TikTok videolarında yer alan "erimeyen kar" iddiaları da bu hal değişikliği ile cevaplanabilir.

TikTok'taki komplo teorileri, zorlu hava koşullarından dolayı düzinelerce insanın ölmesi ve hayatın altüst olmasından dolayı da dikkat çekmeyi başardı. Teksas'taki araştırmalara göre en az 70 kişi, ısınma eksikliği ve vahşi havanın doğrudan bir sonucu olarak hayatını kaybetti. Milyonlarca Teksaslı vatandaşın elektriği kesildi ve kaos diğer birkaç güney eyaletine daha yayıldı.