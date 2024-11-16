Twitch Tam 125 GB'lik Veri Sızıntısı Sebebiyle 2 Milyon TL Cezaya Çarptırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu Twitch'e 125 GB'lık veri sızıntısı nedeniyle toplam 2 milyon lira idari para cezası verdi.

KVKK, Twitch'te yaşanan bu veri sızıntısıyla ilgili iddialar üzerine resmen bir inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, veri sorumlusunun sistemdeki sorunları gidermek için yeterli özeni göstermediği tespit edildi. Ayrıca, ihlal gerçekleşmeden önce alınması gereken güvenlik önlemlerinin, veri ihlalinden sonra uygulandığı ve risklerin yeterince değerlendirilmediği belirlendi.

Türkiye'den 35 Bin'den Fazla Kişi Etkilendi

Veri sızıntısının Türkiye'deki etkileri de oldukça ciddi oldu. İhlalden, Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiği tespit edildi.

KVKK, Twitch'in kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirledi. Bu nedenle, platforma 1 milyon 750 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca, veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması sebebiyle de ek olarak 250 bin lira ceza kesildi.

Sonuç olarak, Twitch'e toplamda 2 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildi.