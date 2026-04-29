Google, Dil Öğrenmenin En Büyük Zorluğunu Ortadan Kaldırıyor

Bir yere seyahat edildiğinde en çok ihtiyaç duyulan araçlardan biri olan Google Çeviri (Google Translate olarak da bilinir) için kritik öneme sahip bir özellik kullanıma sunulmaya başlandı. Aracın 20. yıl dönümü kutlayan şirket ayrıca en çok hangi söz ya da sözcüklerin çevrildiğini de açıkladı.

Google Çeviri'ye Hangi Özellik Eklendi?

Google, Çeviri aracına telaffuz pratiği özelliğini ekledi. Uygulamanın alt kısmına eklenen bu yeni pratik yapma özelliği sayesinde herhangi bir kelimenin nasıl telaffuz edildiğini hızlıca duyabiliyorsunuz. Hatta bu sizi sadece dinlemekle de sınırlı bırakmıyor. Ayrıca kelimeyi telaffuz etmeye çalışıp Google'ın yapay zekasından geri bildirim alabiliyorsunuz. Yapay zeka, sizi dinliyor ve anlık olarak geri bildirim sağlıyor.

Eğer bir kelimeyi yanlış söylerseniz bu konuda endişelenmenize gerek bırakmıyor. Kapsamlı bir şekilde tasarlanan özellik, sadece yanlış söylediğinizi belirtmek yerine tam olarak hangi hecede hata yaptığınızı bulup size ipuçları sağlıyor. Bunları kullanarak hatalarınızı hemen çözebiliyorsunuz. Böylece bir kelimenin telaffuzu ile ilgili kafanızda soru işareti kalmıyor.

Google'ın Telaffuz Aracı Türkiye'de Kullanılabiliyor mu?

Google Çeviri'nin şu an sadece Android cihazlarda mevcut olan telaffuz pratiği özelliği, ilk olarak İngilizce, İspanyolca ve Hintçe dillerine özel olarak sunuluyor. Ayrıca şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'daki kullanıcıların erişimine açık durumda. İlerleyen aylarda ise Türkiye de dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Google Çeviri'de En Çok Hangi Sözler Çevriliyor?

Nasılsın? Seni seviyorum. Merhaba. Lütfen.

Google tarafından paylaşılan listeye göre nasılsın sorusu, dünya genelinde bir dilden farklı bir dile en çok çevrilen soruların başında geliyor. İkinci sırasında insanların başka bir kişiye karşı duygularını açıklamak üzere tercih ettiği bir söz olan "seni seviyorum" yer alırken üçüncü sırada ise karşılaşmalarda söylenen "merhaba" kelimesi konumlandı. Listenin dördüncü sırasına da ricada bulunma anlamına gelen "lütfen" yerleşti.

Editörün Yorumu

Google Translate ya da diğer bir deyişle Google Çeviri'ye eklenen yeni telaffuz pratiği özelliğinin çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Özellikle hata yapma endişesi olan kişilerin önündeki en büyük engeli kaldıracaktır. Yapay zeka, hataları bulup nasıl çözüleceğini detaylı şekilde açıklayarak kelimelerin nasıl okunacağı ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olacaktır.