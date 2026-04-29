Oppo Find X10 İçin Kritik İddia! Çift 200 MP Kamera, 165 Hz Ekran ve Dahası

Oppo’nun yeni nesil Find X10 serisi için geri sayım devam ediyor. Birkaç ay içinde kullanıcılarla buluşması beklenen seri; X10, X10 Pro ve X10 Pro Max olmak üzere üç modelden oluşacak. Bugün ise serinin standart modeli ile ilgili iki farklı kaynaktan dikkat çeken yeni bilgiler paylaşıldı. Yeni amiral gemisi için geri sayım başladı.

Oppo Find X10’un Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre Oppo Find X10, 200 MP ana kamerayla gelecek. Bu kameranın sensör boyutu ise 1/1,4 inç olacak. Bu değer, kameranın fiziksel büyüklüğünü ifade eder.

Bilindiği üzere inç değeri büyüdükçe sensör de büyür. Sensör büyüdükçe daha fazla ışık alır, daha fazla ışık ise daha kaliteli fotoğraflar anlamına gelir. Bu doğrultuda Oppo Find X10’da yer alacak ana kameranın oldukça etkileyici kareler sunması bekleniyor.

Tabii amiral gemisi telefon, yalnızca ana kamerayla sınırlı kalmayacak. Cihazda ayrıca 3x yakınlaştırma sunan bir periskop telefoto kameraya da yer verilecek. Aynı kaynağa göre bu kamera için iki farklı seçenek değerlendiriliyor. Bunlardan biri 1/1,56 inç boyutunda 200 MP sensöre sahipken, diğerinin ise 1/2 inç sensörlü 64 MP olduğu belirtiliyor.

200 MP’lik seçenekte Samsung’un HP5 sensörü kullanılırken, 64 MP’lik versiyonda ise şirketin kendi geliştirdiği daha yeni bir teknolojinin test edildiği söyleniyor. Oppo’nun hangi seçeneği tercih edeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Eğer Oppo Find X10, 200 MP çözünürlüklü kamera ile gelirse, çift 200 MP kurulum sunması sayesinde oldukça dikkat çekebilir. Şu anda bu kurulumu sahip tek model, Oppo Find X9 Ultra.

Bu arada akıllı telefonun arkasında sadece ana ve telefoto kameralar değil, 50 MP ultra geniş açılı kamera da bulunacağını belirtelim.

Oppo Find X10’un Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Bir diğer güvenilir sızıntı kaynağı olan Smart Pikachu’nun paylaştığı bilgiler ise Oppo Find X10’un ekran özelliklerine ışık tutuyor. Buna göre cihazın 165 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunacağı iddia ediliyor. Görünüşe göre telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde oyunlarda akıcı, sosyal medya ve menü geçişlerinde ise pürüzsüz bir deneyim sunacak. Yüksek çözünürlük ise daha keskin ve kaliteli bir görüntüy sunulmasına olanak tanıyacak.

Oppo Find X10'un Diğer Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1,5K

1,5K Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9600 (2 nm)

MediaTek Dimensity 9600 (2 nm) Ana Kamera: 200 MP (1/1,3 inç sensör)

200 MP (1/1,3 inç sensör) Periskop Telefoto Kamera: 200 MP / 64 MP (3x)

200 MP / 64 MP (3x) Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Daha önce ortaya atılan iddialara göre Oppo Find X10, 6,59 inç OLED ekranın yanı sıra MediaTek Dimensity 9600 işlemciden güç alacak. 2 nm üretim sürecinden geçecek bu yonga seti henüz resmi olarak tanıtılmış değil. Ancak söylentilere göre sekiz çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Bu çekirdeklerin bir adet 4,21 GHz hızında ARM C1-Ultra, üç adet 3,5 GHz hızında ARM C1-Premium ve dört adet 2,7 GHz hızında ARM C1-Pro şeklinde olacağı belirtiliyor.

Snapdragon 8 serisine rakip olması beklenen Dimensity 9600’ün en iyi grafikli mobil oyunlarda en yüksek grafik ayarlarında bile yüksek FPS değerleri sunarak oldukça güçlü bir oyun performansı sağlayacağı ifade ediliyor.

Bu arada telefonun 8.000 mAh kapasitesinde bir batarya ile geleceği de öne sürülüyor. Günümüzde akıllı telefonlarda kamera kalitesi ve işlemci performansı kadar pil ömrü de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Oppo Find X10’un uzun kullanım süresi sunması bekleniyor. Hatta yoğun kullanımda bile en az bir günü rahatlıkla çıkarabileceği düşünülüyor.

Son olarak Android 16 tabanlı ColorOS 16 da modelin beklenen özellikleri arasında yer alıyor. Bu sayede cihazın güncel ve akıcı bir yazılım deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. ColorOS 16, başta yapay zekâ odaklı özellikler olmak üzere birçok yeniliği kullanıcılarla buluşturuyor.

Oppo Find X10 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Oppo Find X10’un satış fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Find X9, 4 bin 399 Yuan başlangıç fiyatıyla gelmişti. Find X10’un ise selefine kıyasla daha güçlü donanımlara sahip olması beklendiği için yaklaşık 4 bin 600 Yuan fiyatla çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam güncel kurla hesaplandığında yaklaşık 670 dolara ve 30 bin 300 TL’ye karşılık geliyor. Peki Oppo Find X10, Türkiye'de satılacak mı?

Oppo Find X10, Türkiye'de Satılacak mı?

Oppo, ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren üreticilerden biri. Şirketin Find X9 Pro dahil birçok modeli halihazırda Türkiye’de satışta. Bu doğrultuda Find X10’un da ülkemizde satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek. Tabii şu an için kesin bir durum yok. Peki eğer Türkiye’de satışa çıkarsa fiyatı ne kadar olur?

Oppo Find X10’un beklenen Çin fiyatı olan 4 bin 600 Yuan, güncel kurla yaklaşık 30 bin 300 TL’ye karşılık geliyor olsa da bu rakamın Türkiye satış fiyatı olması pek mümkün değil. Zira ülkemizde akıllı telefonlardan yüzde 100’ün biraz üzerinde vergi alınıyor. Bu da cihazın fiyatının neredeyse iki katına çıkması anlamına geliyor.

Bu doğrultuda Oppo Find X10’un Türkiye’de satışa sunulması durumunda 60 bin TL ile 70 bin TL bandında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Kesin fiyat bilgisini ise cihaz tanıtıldığında öğrenebileceğiz.

Oppo Find X10 Ne Zaman Tanıtılacak?

Oppo Find X10’un bu yıl eylül ya da ekim aylarında markanın ana vatanı Çin’de tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Find X9’un da ekim ayında duyurulduğunu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Oppo Find X10’un bilinen özelliklerini göz önünde bulundurduğumda en iyi akıllı telefonlar arasına girecek kadar iddialı bir model olacağını söyleyebilirim. Özellikle çift 200 MP kamera ile gelmesi hâlinde büyük ses getirmesi muhtemel. Bunun yanında yüksek kapasiteli bataryası ve güçlü işlemcisi de cihazın dikkat çekici yanlarından biri olacaktır.