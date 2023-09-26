L.A. Noire ile benzersiz bir dedektiflik oyununa giriş yapın. Suçluları yakalayın, onları sorgulayın ve nefes kesen aksiyonun içine dalın.

Kemal Tavus - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Team Bondi tarafından geliştirilen ve Rockstar Games’in hem geliştiricilik hem yayıncılık faaliyetlerini üstlendiği L.A. Noire 2011 yılında çıkış yaptı. Açık dünyaya sahip bir yapım olan L.A. Noire özünde bir dedektiflik oyunu.

L.A. Noire 1940'ların Los Angeles'ında geçer ve oyuncuları bir dedektif olarak suçları çözmeye, cinayetleri araştırmaya ve şehirdeki suç örgütleriyle savaşmaya davet eder.

Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri de yüz animasyonlarıdır. Dönemine göre muhteşem bir iş çıkarmış olan bu oyun animasyon kalitesi denildiğinde 1 numara olarak gösteriliyordu. Suçluların yüz animasyonlarıne, jest ve mimiklerine bakarak doğruyu söyleyip söylemediklerini teşhis edebiliyordunuz.

L.A. Noire İndir

Hemen L.A. Noire indirin ve bu interaktif deneyimin bir parçası olun. Eşi benzeri görülmemiş bir dedektiflik oyunu olan L.A. Noire bugün bile hala oynanabilir durumda.

L.A. Noire Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 64-Bit

: Windows 7 64-Bit İşlemci : Intel CPU'lar - Çift Çekirdek 2.2 GHz ila dört çekirdek 3.2GHz; AMD CPUS - çift çekirdek 2.4Ghz ila dört çekirdek 3.2Ghz

: Intel CPU'lar - Çift Çekirdek 2.2 GHz ila dört çekirdek 3.2GHz; AMD CPUS - çift çekirdek 2.4Ghz ila dört çekirdek 3.2Ghz Bellek : 2GB ila 8GB

: 2GB ila 8GB Sabit Sürücü : 16GB Mevcut

: 16GB Mevcut Grafikler : NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB - NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB veya Radeon HD3000 512MB - Radeon HD 6850 1024MB

: NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB - NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB veya Radeon HD3000 512MB - Radeon HD 6850 1024MB Ses Kartı: 100 DirectX 9 uyumlu