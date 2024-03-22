Lamborghini 2023 Yılı Satış Rakamlarını Açıkladı: Şirketin Geleceği Ne Durumda?

Lamborghini uluslararası çapta otomobiller söz konusu olduğunda en popüler markalardan biri ve şirket 2023 yılında ilk kez 10.000'den fazla otomobil satmayı başararak büyük bir başarıya imza attı.

Lamborghini geride bıraktığımız 2023 yılında 2,66 milyar euro gelir elde ederek bir yılda kazandığı en yüksek geliri elde etti ve 2022'de elde ettiği gelire kıyasla %12,1'lik artış yakaladı.

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, "Lamborghini tutarlı bir şekilde ve çeşitli alanlarda rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bu da seçimlerimizin ve vizyonumuzun doğru olduğu ve şirketin organik büyümesine katkıda bulunduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Lamborghini 2023 Yılında Rekor Gelir Elde Etti

Lamborghini'nin finans müdürü Paolo Poma, şirket artan gelirlerinin 2017'den bu yana her yıl işletme marjının da artmasına yardımcı olduğunu bildirdi. 2023 yılında %27,3'lük kâr oranıyla bir başka rekor kıran şirketin işletme marjı 723 milyon euro olarak gerçekleşti ve şirket ilk kez 700 milyon euro eşiğini aşmayı başardı.

Şirketin şimdiki hedefi 2024 yılıyla birlikte yeni Revuelto'nun satışları üzerinde. Otomobil üreticisi, bu yeni modelin ön sipariş üretimlerinin ilk iki yılının çoktan dolduğunu ve modelin geleceğinin parlak göründüğünü belirtti.

Buna ek olarak Lamborghini bu yıl Urus'un plug-in hibrit versiyonunu ve Huracan modelinin bir sonraki versiyonunu tanıtmayı planlıyor ki her ikisinin satışlarda başarı yakalaması muhtemel.

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