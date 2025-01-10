Lamborghini, 2024 Yılında Satış Rekoru Kırdığını Açıkladı

Ünlü İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, köklü geçmişi ile birlikte bu yıl da ezeli rakiplerinden ve piyasadaki yeni firmaların arasından sıyrılmaya başardı. Dev şirket, 2023 yılında olduğu gibi 2024 senesinde de satış rekorunu tazelediğini açıkladı. Detaylar haberde.

Lamborghini, Satışlarda Yakaladığı İvmeyi Sürdürüyor

Lamborghini kısa bir süre önce yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez 10 bin adet satışa ulaştıkları 2023 yılının ardından 2024'te de yeni bir rekora imza attığını duyurdu. Firma, geçtiğimiz 2024 senesi boyunca 10 bin 687 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Söz konusu rakamlar kulağa az gelmiş olabilir, ancak Lamborghini'nin yalnızca lüks araç pazarında faaliyet gösterdiğini hatırlatmakta fayda var.

Bu başarı ile birlikte aktif olduğu tüm bölgelerde de pazar payını artıran firma, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da satışlarını yüzde 6 artırarak 4.227 seviyesine ulaştı. Marka için bu istatikler ABD'de yüzde 7 artışla 3.712 adet, Asya'da ise yüzde 3 artışla 2.748 adet oldu.

Bununla birlikte Lamborghinin satış rakamşlarıdna yakaladığı ivmeyi bir süre daha devam ettireceği tahmin ediliyor. Zira gelen son haberlere göre firma, yaşanan talepten doalyı müşterilerine araç yetiştirmekte epey zorlanıyor. Öyle ki, bugün bir Urus modeli sipariş veren biri, aracını en erken 2026 yılında kavuşabilecek. Mevcut tablolar, şirketin 2025'te rekor tazeleyeceğini işaret ediyor.

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