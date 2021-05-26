Volkwagen Group Lamborghini Markasını Satabilir

Volkwagen Group Lamborghini satmak için görüşmeler yaptığını doğruladı. Dünyanın en tanınmış lüks otomobil üreticilerinden olan İtalyan menşeli Lamborghini, görüşmeler olumlu sonuçlanırsa 7.5 milyar dolar karşılığında Volkwagen Group bünyesinden ayrılabilir.

Mayıs ayının ilk günlerde Lamborghini'nin sahibi olan Volkswagen Group'a, Quantum Group AG isimli şirketten bir niyet mektubu geldi. Resmi bağlayıcılığı olmayan bu mektupta, Quantum'un Laborghini markası için yaptığı resmi teklif yer alıyordu. Edinilen bilgilere göre bu miktar, 7.5 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bugün itibarıyla VW, görüşmeler yaptığını doğrulayacan açıklamalarda bulundu.

Yakın zaman önce Zürih'te kurulan Quantum Group AG, Londra merkezli yatırım grubu Centricus Asset Management ile ortaklık yapmıştı. Ortaklık sonrasında Outlook 2030 ismi altında "teknoloji ve yaşam tarzı yatırım platformu" ortaya çıktığı, daha önce duyurulmuştu.

2019 yılında ilk kez gün yüzüne çıkan Quantum Group, Cenevre Otomobil Fuarı sırasında Piech Automotive'in kurucusu Rea Stark tarafından tanıtılmıştı. VW tarafından yapılan açıklamada ise satın alma girişimlerinin Rea Stark tarafından yürütüldüğünün de altı çizildi.

Volkwagen Group Lamborghini Markasını Satıyor

Autocar isimli internet sitesi tarafından ortaya atılan iddilara göre, anlaşmanın boyutları 7.5 milyar dolar seviyesini geçebilir. Halihazırda Rea Stark tarafından öncülük edilen satın alma girişimlerinin sonrasında, fiyatın daha da yukarılara çıkabilecğei söylenenler arasında yer alıyor.

Tüm bu satın alma girişimlerine rağmen VW'nin markasını satma eğilimi olmadığı da belirtiliyor. Elindeki en değerli markalardan bir tanesi olan Lamborghini'yi elden çıkarmanın doğru olup olmayacağına karar verme aşamasına olan VW'nin kararını önümüzdeki günlerde vereceği belirtiliyor.

VW Group bünyesinde halihazırda Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania ve MAN markaları bulunuyor.

