Lamborghini, Elektrikli Otomobil Pazarına Sıcak Bakmıyor!

Spor otomobil tutkunlarının bir numaralı markası Lamborghini, gelecek planlarıyla ilgili bazı detaylar verdi. Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, elektrikli otomobil pazarıyla ilgili birtakım açıklamalarda bulundu.

İçten Yanmalı Motorlar Üretmekten Vazgeçmeyecek!

Günümüzde otomobil markaları en çok elektrikli araçlar konusuna ağırlık veriyor. Tesla gibi birçok şirket, elektrikli araç üretimine odaklanmış durumda. Lamborghini ise bu konuda diğer şirketlerden farklı düşündüğünü ortaya koydu.

Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, içten yanmalı motorlar üretmekte kararlı olduklarını ve sentetik yakıtları geleceğin teknolojisi olarak gördüklerini ifade etti. Gelecek yıllarda içten yanmalı motorlu araçların nasıl bir konumda olacağını söyledi.

"2035'e gelindiğinde hala yollarda yanmalı motora sahip milyarlarca araba olacak ve eğer küresel emisyonlarda en büyük farkı yaratmak istiyorsak, teorik olarak bunu yapmanın en iyi yolu sentetik yakıt kullanmaktır. Ama bunun uygulanabilir olduğuna ikna olmadım. Şu anda tüm endüstri zaten pil teknolojisine yatırım yapıyor. Dolayısıyla sektör olarak (ve tabii ki sadece Lamborghini gibi markaların yararına değil) daha fazla fikir birliğine ve odaklanmaya ihtiyacımız var."

Anlaşılan o ki İtalyan asıllı otomobil markası Lamborghini, elektrikli otomobil üretme konusunda şimdilik bir adım atmak istemiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.