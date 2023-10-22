Toyota Müjdeyi Verdi: Tamamen Elektrikli Land Cruiser Üretecek!

Toyota'nın dünyanın en zorlu arazi ve iklim koşullarında kullanılan aracı Land Cruiser, yepyeni bir modelle yakında sürücülerle buluşacak. Son yıllarda lüks ve büyük kamyonet görüntüsünden daha küçük ve retro havasını yakalayan Land Cruiser'ın yeni modeli ortaya çıktı.

Dünyanın neredeyse her yerinde tercih edilen ve farklı şekillere, boyutlara sahip olan Land Cruiser, tamamen elektrikli bir model olarak yakında üretime geçecek. İşte haberimizin devamı...

Elektrikli Land Cruiser Se!

2023 Japan Mobility Show kapsamında birçok araç sergilendi. Etkinlikte en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Toyota oldu. Çünkü ünlü otomotiv şirketi, Land Cruiser otomobilinin tamamen elektrikli versiyonu olan Land Cruiser Se'yi duyurdu.

Şimdilik yalnızca konsept aşamasında olan and Cruiser Se'nin bilgisayar ortamında hazırlanan görüntüleri paylaşıldı. Köşeli ve sivri hatlarıyla göz dolduran yeni model, yüksek kapasiteli bir batarya ile çalışacak.

Yedi yolcu kapasiteli yeni elektrikli model, üç sıralı oturma düzenine sahip olacak. Ayrıca 5.150 mm uzunluğu ve 3.050 mm dingil açıklığı ile biraz daha sade ve şık bir görünüme ulaşacak.

Hakkında çok fazla detay verilmeyen Land Cruiser Se'nin 2025 yılı veya sonrasında üretime geçmesi bekleniyor. Dünyanın en başarılı arazi araçlarından biri olan Land Cruiser, elektrikli modeliyle sürücüler için yeni bir kapı açacak.

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