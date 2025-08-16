140 Milyon Liralık Süper Otomobil Tanıtıldı! Sadece 29 Adet Üretilecek

Hız tutkunlarının nabzını yükseltecek heyecan verici bir gelişme yaşandı. İtalyan süper otomobil devi Lamborghini, sınırlı sayıda üretilecek ve olağanüstü performansıyla öne çıkan yeni modeli Fenomeno’yu resmi olarak tanıttı. Dikkat çeken tasarımı, üstün mühendisliği ve üstün gücüyle dikkat çeken Fenomeno, hem koleksiyoncuların hem de pist tutkunlarının gözdesi olacak gibi görünüyor. İşte Lamborghini Fenomeno özellikleri ve fiyatı...

Lamborghini Fenomeno Özellikleri ve Fiyatı

Yalnızca 29 adet üretilecek Lamborghini Fenomeno, markanın bugüne kadarki hem en hızlı hem de en güçlü V12 motoruna sahip modeli olarak öne çıkıyor. 6,5 litrelik atmosferik V12 motorundan 835 cv güç üreten araç, üç elektrik motorunun eklediği 245 cv ile toplamda 1.080 cv’lik (yaklaşık 1.065 hp) rekor bir değere ulaşıyor.

0-100 km/s hızlanması yalnızca 2,4 saniye olan Fenomeno, maksimumda 350 km/s’nin üzerinde hız yapabiliyor. Ayrıca 1,64 kg/cv güç-ağırlık oranıyla Lamborghini’nin 62 yıllık tarihindeki en iyi değeri sunuyor.

Tamamen karbon fiber monokok şasiye sahip olan araç, durdurma gücünü karbon-seramik fren disklerinden alıyor. Önde 21 inç, arkada 22 inç jantlar üzerinde Bridgestone Potenza Sport lastiklerle yola çıkıyor. Bununla birlikte Huracan GT3 yarış otomobilinden ilham alınan iki büyük kaput hava girişi ve pist odaklı uzun kuyruk tasarımıyla aerodinamik yapısına sahip.

Fenomeno’nun kalbinde modele özel 7 kWh’lik batarya yer alıyor. Maksimum tork ise 725 Nm @ 6.750 rpm olarak açıklandı. Son olarak Fenomeno'nun ismini 2002’de Meksika’da dövüşten bağışlanan ünlü bir boğadan aldığını da söyleyelim.

Lamborghini Fenomeno teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Lamborghini Fenomeno fiyatı ise 3,5 milyon dolar olarak açıklandı.