Lamborghini 20 Yıl Sonra Logosunu Değiştirdi: Yeni Logo Nasıl Görünüyor?

Lamborghini, lüks spor otomobillerin önde gelen markalarından biri olarak biliniyor. Son zamanlarda, şirket marka kimliğini güçlendirmek için önemli bir adım attı ve 20 yıl aradan sonra markalaşma yoluna girdi.

Bu çerçevede, İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, logosunu yeniden tasarladı.

Yeni Logo Nasıl Görünüyor?

Lamborghini'nin yenilenen logosu, diğer otomobil markalarının logoları gibi sadelik ve minimalizm üzerine odaklanmış bir tasarıma sahip. Siyah ve sarı renkler, markanın karakteristik özelliklerinden biri olan ve yeni logoda da öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Bu yeni logo, Lamborghini'nin bu yıl tanıtacağı yeni modellerinde kullanılacak. Şirket, logoyu internet sitesi ve broşürler gibi çeşitli platformlarda farklı renk tonlarıyla kullanacak. Özellikle ikonik boğa tasarımı, internet sitesinde bazı bölgelerde bağımsız olarak vurgulanacak.