120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 5G Desteğine Sahip

Lava, Bold N2 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Ucuz Android telefonda Unisoc tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci sayesinde PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar oynanabilecek. 4 GB RAM'e sahip olan cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunuyor.

Lava Bold N2 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel

720 x 1612 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T8200

Unisoc T8200 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Parmak İzi Sensörü: Var.

Var. Çift SIM Desteği: Var.

Var. İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Boyut: 165,85 x 76,8 x 8,75 mm

165,85 x 76,8 x 8,75 mm Ağırlık: 210 gram

Lava Bold N2 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Lava'nın yeni telefonunda Unisoc T8200 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Örneğin bu telefonda son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştıracaktır. Bunun yanı sıra MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang de herhangi bir problem ile karşılaşmadan oynanabilecektir.

Unisoc T8200, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 6 nm işlemciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

İşlemcide 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Meizu Note 16 ve Doogee Note 59'da da tercih edilmişti. Bold N1 5G'de ise Unisoc T765 işlemcisinin yer aldığını ve bu işlemcinin de donanımı pek zorlamayan mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

Lava Bold N2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Bold N1 5G'de 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni modelde daha yüksek bir yenileme hızı mevcut. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

Lava Bold N2 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Bold N1 5G'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Lava Bold N2 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Bold N2 5G, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece gün içinde sık sık şarj işlemiyle uğraşılmasına gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Bold N1 5G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Lava Bold N2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Lava Bold N2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lava'nın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lava Bold N2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Lava Bold N2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Lava Bold N2 5G için 135 dolar fiyat eitketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 204 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarında olabilir. Lava Bold N2 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Öte yandan 6000 mAh batarya kapasitesi için 18W şarj hızı da çok düşük. Bu nedenden dolayı telefonun şarj olması için uzun süre beklemek gerekecektir. Bence şarj hızı en az 45W olmalıydı. Telefondaki kamera çözünürlüklerinin de günümüz standartlarına göre oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim.