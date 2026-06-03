WhatsApp Kullanılabilen Tuşlu Android Telefon Tanıtıldı! Çok Ucuz

Tuşlu telefonlar arasına yeni bir model daha eklendi. Ulefone, Armor Mini 5'i tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bu telefonun diğer tuşlu telefonlardan önemli bir farkı bulunuyor. Armor Mini 5, Android işletim sistemine sahip olduğundan dolayı WhatsApp da dahil olmak üzere mobil uygulamaları ve oyunları çalıştırabiliyor.

Ulefone Armor Mini 5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 2,8 inç

2,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 240 x 320 piksel

240 x 320 piksel Dokunmatik Ekran: Var

Var İşlemci: MediaTek MT6739

MediaTek MT6739 RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 8 GB

8 GB MicroSD Desteği: 64 GB'a kadar

64 GB'a kadar Batarya: 2.500 mAh

2.500 mAh Çift SIM Desteği: Var

Var Arka Kamera: 0.3 MP

0.3 MP Ön Kamera: 0.3 MP

0.3 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69K sertifikaları

IP68 ve IP69K sertifikaları İşletim Sistemi: Android 11

Ulefone Armor Mini 5'in Ekran Özellikleri Neler?

En iyi tuşlu telefonlar arasında yer alan Armor Mini 5, 2,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Klasik tuşlu telefonların aksine bu modelde dokunmatik ekran desteği bulunuyor. Dokunmatik yüzey, özellikle menüler arasında gezinme ve harita uygulaması kullanmak gibi aktivitelerde kolaylık sağlıyor. Bu arada cihaz 240 x 320 piksel çözünürlük sunuyor.

İlk bakışta çok düşük görünen bu çözünürlük değeri, 2,8 inç büyüklüğündeki bir ekran için fazlasıyla yeterli. Günlük kullanım, mesaj okuma veya harita uygulaması kullanmak gibi aktivitelerde ekrana dair herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Yani yazılar bir şekilde okunabilecektir. 142 x 62 x 16,5 mm boyutlarında ve 170 gram ağırlığında olan tuşlu Android telefon, tel elle rahatlıkla kullanılabiliyor.

Ulefone Armor Mini 5'in İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü MediaTek MT6739 işlemcisinden alıyor. 2017 yılında piyasaya sürülen bu işlemcide dört adet çekirdek mevcut. Bu çekirdekler 1.5 GHz hızında çalışıyor. Bu işlemcinin 28 nm üretim süreciyle geliştirildiğini belirtelim. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir. Düşük nm değeri, işlemcinin daha verimli çalıştığı ve yüksek performans sunduğu anlamıan geliyor.

Giriş seviyesi işlemcisi MT6739'un günümüzde satışa sunulan işlemcilere kıyasla çok daha düşük bir performansa sahip olduğunun altını çizelim. Yani bu işlemci, WhatsApp gibi donanımı zorlamayan mobil uygulamaları çalıştıracaktır. Bu arada telefonda 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı mevcut. Cihaz ayrıca 64 GB'a kadar MicroSD desteğine de sahip.

Ulefone Armor Mini 5'in Bataryası Kaç mAh?

Ulefone'un yeni tuşlu telefonu 2.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, günümüzde standart akıllı telefonlar için çok düşük ancak Armor Mini 5 için çok uzun bir pil ömrü anlamına geliyor. Telefonun ayrıca 311 saate kadar bekleme süresi sunduğu belritildi. Bu, telefonun kullanılmadığı zamanlarda çok düşük bir güç tükettiği anlamına geliyor. Bu, özellikle acil durumlar için oldukça önemlidir.

Ulefone Armor Mini 5 Suya Dayanıklı mı?

Armor Mini 5'te IP68 ve IP69K sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza dayanıklı olduğunu gösteriyor. Telefon ayrıca askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına da sahip. Bu da telefonun günlük hayatta karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Aşırı sıcaklık da dahil olmak üzere birçok duruma karşı dirençli olması sayesinde telefon güvenli şekilde kullanılabilecek.

Ulefone Armor Mini 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Armor 24 ve Armor 27T Pro dahil olmak üzere Ulefone'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Armor Mini 5'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Ulefone Armor Mini 5'in Fiyatı Ne Kadar?

Ulefone Armor Mini 5 için 99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 549 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. Ulefone Armor Mini 5'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ulefone Armor Mini 5'in tuşlu telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefon Android işletim sistemine sahip olduğundan dolayı WhatsApp da dahil olmak üzere mobil uygulamaları çalıştırabiliyor. Bu arada uzun pil ömrü sayesinde telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Telefonun suya dayanıklı olduğunu dabelirteyim. Bu önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.