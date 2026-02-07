Bütçe Dostu Lava Yuva Star 3'ün Tasarımı Ortaya Çıktı

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Lava Yuva Star 3 isimli akıllı telefonun tasarımı ortaya çıktı. Paylaşılan görsele göre Android telefon, çok şık bir tasarıma sahip olacak. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon ayrıca bütçe dostu olacak.

Lava Yuva Star 3'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Lava Yuva Star 3'ün arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş olan bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED Flaş yer alacak. Akıllı telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Görselde siyah renk seçeneği bulunuyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Lava Yuva Star 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu kamerada yapay zeka desteği yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ise henüz belli değil. Lava Yuva Star 2'de 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Yuva Star 2'nin ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde.

Lava Yuva Star 2'de dört adet 1.6 GHz Cortex-A55 ve dört adet 1.2 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Unisoc SC9863A işlemcisi tercih edilmişti. Yeni modelde de Unisoc'un bir işlemcisini görebiliriz. Android 16 işletim sistemine sahip olması beklenen Yuva Star 3 ayrıca 4 GB RAM ile birlikte gelebilir.

Lava Yuva Star 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lava Yuva Star 2 için 6 bin 499 rupi (3 bin 126 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Lava Yuva Star 3'ün ise 8 bin rupi (3 bin 849 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Lava Yuva Star 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lava Yuva Star 3'ün 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun Türkiye'de satılması beklenmiyor. Çok şık bir görünüme sahip olan Lava Yuva Star 2, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.