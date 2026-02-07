OPPO'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

OPPO, A6t Pro 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olması beklenen A6t Pro 5G, yeni sertifikasyon platformlarında ortaya çıktı. Akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon bir işlemci yer alabilir.

OPPO A6t Pro 5G Yeni Bir Sertifika Aldı

CPH2851 model numarasına sahip olan OPPO A6t Pro 5G, Bluetooth SIG, SGS ve TKDN sertifikaları aldı. Bluetooth SIG sertifikası, akıllı telefonun Bluetooth standartlarına uygun olduğunu ve Bluetooth özelliklerini kullanabileceğini gösteriyor. Bu sertifika ayrıca akıllı telefonun yakında tanıtılacağı anlamına da geliyor.

Endonezya’daki TKDN sertifikası, akıllı telefonun yakında Endonezya'da tanıtılacağı anlamına geliyor. Akıllı telefonun Endonezya dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. OPPO A6 Pro Türkiye'de satışa sunulmuştu. Dolayısıyla A6t Pro 5G de Türkiye'ye gelebilir. SGS sertifikası ise akıllı telefonun belirli kalite, güvenlik ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteriyor.

OPPO A6t Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO A6t Pro 5G'nin OPPO A6s modeline benzer özelliklerle geleceği söyleniyor. Buna göre akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunabilir. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Yeni model, 6,7 civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. OPPO A6s'te 6,75 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.125 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 256 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. A6t Pro 5G ayrıca 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle birlikte gelebilir.

OPPO A6t Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO A6t Pro 5G'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.