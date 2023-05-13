Korku Oyunu Layers of Fear Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Layers of Fear'ın sistem gereksinimleri belli oldu. Ayrıca oyunun demo sürümünün çıkış tarihi de açıklandı. Peki, korku türündeki başarılı video oyununu sorunsuz şekilde oynayabilmek için bilgisayarda hangi donanım bileşenlerinin yer alması gerekiyor?

Layers of Fear Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 3 GB / AMD RX 580 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

Layesr of Fear oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az Intel Core i5 4690 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi gerekecek. En az 8 GB RAM isteyen oyun ayrıca en az NVIDIA GTX 1060 3 GB veya AMD RX 580 4 GB ekran kartına ihtiyaç duyacak.

Layers of Fear Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 8700K/ AMD Ryzen 5 3600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az 12 GB RAM gerekecek. 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyan oyunu için en az Intel Core i7 8700K/ AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi gerekecek.

Layers of Fear Demosu Ne Zaman Çıkacak?

Unreal Engine 5 ile geliştirilen video oyunu Layers of Fear'ın PC demosu 15 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanacak.

Layers of Fear Çıkış Tarihi

En iyi korku oyunları arasında yer almaya hazırlanan Layers of Fear 2023 yılının haziran ayında PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.