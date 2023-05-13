Korku Oyunu Layers of Fear Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilen Layers of Fear'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Ayrıca oyunun PC demosunun ne zaman çıkacağı da belli oldu.
Layers of Fear'ın sistem gereksinimleri belli oldu. Ayrıca oyunun demo sürümünün çıkış tarihi de açıklandı. Peki, korku türündeki başarılı video oyununu sorunsuz şekilde oynayabilmek için bilgisayarda hangi donanım bileşenlerinin yer alması gerekiyor?
Layers of Fear Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 3 GB / AMD RX 580 4 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan
Layesr of Fear oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az Intel Core i5 4690 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi gerekecek. En az 8 GB RAM isteyen oyun ayrıca en az NVIDIA GTX 1060 3 GB veya AMD RX 580 4 GB ekran kartına ihtiyaç duyacak.
Layers of Fear Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 8700K/ AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 8 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az 12 GB RAM gerekecek. 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyan oyunu için en az Intel Core i7 8700K/ AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi gerekecek.
Layers of Fear Demosu Ne Zaman Çıkacak?
Unreal Engine 5 ile geliştirilen video oyunu Layers of Fear'ın PC demosu 15 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanacak.
Layers of Fear Çıkış Tarihi
En iyi korku oyunları arasında yer almaya hazırlanan Layers of Fear 2023 yılının haziran ayında PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.
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