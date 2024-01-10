League of Legends 2024 Sezonu Sinematiği Yayınlandı! (Video)

League of Legends'a bugün gelen güncelleme ile birlikte yeni sezon değişiklikleri oyundaki yerini aldı ve oyuncular yeni sezon öncesinde sezon arasında değişiklikleri denemeye koyuldu.

Artık her yeni sezon geçişinde bir klasik hâline gelen yeni sezon sinematiği bu yıl da yayınlandı. Başrolünü Tryndamere'in aldığı sinematik, özellikle tema ve grafik olarak oldukça kaliteli görünüyor.

Sinematikte özellikle Tryndamere'e odaklanılsa da Kayle, Yasuo, Aatrox, Kindred ve Ashe gibi önemli karakterler de yer alıyor.

League of Legends 2024 Sezonu Sinematiği

League of Legends'in yeni sezonu geçmiş sezonlara kıyasla daha koklü değişikliklere ev sahipliği yapıyor.

Vadinin yıllar sonra element ejderlerinin dışında da büyük değişikliğe uğraması oyunun dinamiklerinde büyük yeniliklere olanak tanırken, eşya ve şampiyon ustalığı sistemindeki değişiklikler de dikkat çekiyor.

Peki siz yeni sezon sinematiğini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.