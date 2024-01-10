League of Legends 2024 Sezonu Sinematiği Yayınlandı! (Video)
Riot Games, League of Legends'in merakla beklenen 2024 sezonu sinematiğini yayınladı. İşte sinematik ve detaylar!
League of Legends'a bugün gelen güncelleme ile birlikte yeni sezon değişiklikleri oyundaki yerini aldı ve oyuncular yeni sezon öncesinde sezon arasında değişiklikleri denemeye koyuldu.
Artık her yeni sezon geçişinde bir klasik hâline gelen yeni sezon sinematiği bu yıl da yayınlandı. Başrolünü Tryndamere'in aldığı sinematik, özellikle tema ve grafik olarak oldukça kaliteli görünüyor.
Sinematikte özellikle Tryndamere'e odaklanılsa da Kayle, Yasuo, Aatrox, Kindred ve Ashe gibi önemli karakterler de yer alıyor.
League of Legends 2024 Sezonu Sinematiği
League of Legends'in yeni sezonu geçmiş sezonlara kıyasla daha koklü değişikliklere ev sahipliği yapıyor.
Vadinin yıllar sonra element ejderlerinin dışında da büyük değişikliğe uğraması oyunun dinamiklerinde büyük yeniliklere olanak tanırken, eşya ve şampiyon ustalığı sistemindeki değişiklikler de dikkat çekiyor.
League of Legends 2024 Güncellemesi: Riot, Şampiyon Ustalığı Sistemini Yeniliyor!
Riot Games, League of Legends (LoL) topluluğunu heyecanlandırmak ve oyuncuların uzun zamandır hissetmedikleri bir ustalık duygusu kazanmalarını sağlamak amacıyla 2024'te Şampiyon Ustalık Sistemini güncelliyor.
Peki siz yeni sezon sinematiğini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR