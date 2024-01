League of Legends 2024 Güncellemesi: Riot, Şampiyon Ustalığı Sistemini Yeniliyor!

Riot Games, League of Legends (LoL) topluluğunu heyecanlandırmak ve oyuncuların uzun zamandır hissetmedikleri bir ustalık duygusu kazanmalarını sağlamak amacıyla 2024'te Şampiyon Ustalık Sistemini güncelliyor.

Seviye Atlamak Artık Daha Heyecanlı!

Güncelleme mevcut sistemin sadece seviye sınırlarına dayalı olduğu ve oyuncuların uzun süreli çaba ve başarılarını yeterince ödüllendirmediği gerçeğinden yola çıkıyor. Riot oyuncuların her sezon veya mevsimde bir şampiyonu ustalaşma sürecini daha anlamlı ve ödüllendirici hale getirmeyi hedefliyor.

Öncelikle Riot, Şampiyon Ustalığı'nı her oyuncu için erişilebilir hale getirmek amacıyla bazı temel prensipleri belirliyor. Bu prensipler arasında ustalığın sadece zorluğu değil gerçek başarıyı da yansıtması ve oyuncuların sürekli olarak daha fazla ustalık hedeflemesi yer alıyor.

Güncelleme ile birlikte seviye atlamak için artık sadece jetonları kazanmak gerekli olacak. Ancak önemli bir değişiklik olarak artık herhangi bir seviye sınırı bulunmuyor. Şampiyonunuzu sık sık oynayarak ve başarılı olduğunuzda sürekli olarak seviye atlayabileceksiniz.

Oyun oynayarak ustalık puanları kazanmaya devam edeceksiniz ve her şampiyon için yeni ödül yollarını takip ederek Ustalık İşaretleri kazanabileceksiniz. Seviye atlamak için yeterli ustalık puanına ve işaretlere sahip olduğunuzda bir üst seviyeye geçebileceksiniz.

Oyuncular artık bölünmüş ustalık sistemini deneyerek League of Legends'ın belirli metalarında becerilerini sergileyebilecek ve ek ustalık ödüllerini kazanabilecekler.

Her mevsimde, her şampiyon için dört kilometre taşı içeren ödül yolları olacak. Bu dönüm noktalarını tamamlamak için oyuncuların giderek daha etkileyici ustalık notları kazanmaları gerekecek. Tamamlanan her dönüm noktası ustalık işaretleri ve diğer ödüller kazandıracak.

Sezon sonunda oyuncular en sevdikleri şampiyonların özetini içeren bir Ustalık Seti'ni kazanabilecekler. Her set Riot tarafından seçilen şampiyonların birleşimi olacak ve sette ilerlemek ödüllerin kilidini açacaktır.

Mevcut Şampiyon Ustalık Puanları yeni sisteme taşınacak ve oyuncuların geliştirdikleri şampiyonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Riot Games'in bu güncelleme ile oyunculara daha heyecan verici ve ödüllendirici bir Şampiyon Ustalık deneyimi sunmayı amaçladığı görülüyor. Oyuncular, yeni sistemle birlikte uzun vadeli başarılarını daha iyi hissedecek ve her sezon daha heyecanlı bir ustalık yolculuğuna çıkacaklar.