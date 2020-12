League of Legends MMO Oyunu Geliyor!

League of Legends MMO oyununun üzerinde çalışıldığı doğrulandı. Riot Games, yeni video oyunları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket tarafından geliştirilmekte olan yeni video oyunu, League of Legends’ın Ruteterra evreninde geçecek. Yeni MMO türündeki video oyunu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Riot Games tarafından geliştirilen MOBA türündeki League of Legends 27 Ekim 2009 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Riot Games, kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler bir video oyunu olan LoL ile birlikte büyük bir başarının altına imza attı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, 26 Haziran 2019 tarihinde mobil platformlara Teamfight Tactics’i çıkarmıştı.

Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Riot Games, 24 Ocak 2020 tarihinde çevrim içi kart oyunu Legends of Runeterra’yı ücretsiz olarak piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise MOBA türündeki LoL: Wild Rift’i mobil cihazlar için çıkarmıştı. League of Legends oyunlarını genişletmeye devam eden şirket, bu kez MMO türünde bir video oyunu üzerinde çalışıyor.

Riot Games IP ve Eğlence Başkan Yardımcısı Greg Street, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni görevinin çoğu oyuncunun uzun zamandır beklediği büyük bir video oyunu çıkarmak olduğunu belirtti. Richelle isimli bir Twitter kullanıcı, Greg Street’e söz konusu oyunun MMO türünde mi olduğunu sordu. Street ise Richelle’a “Evet MMO” yanıtını verdi. Oyunun ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Greg Street tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bir LoL oyunu göreceğiz fakat bu oyun MMO türüne sahip olması nedeni ile öncekilerine kıyasla oldukça farklı bir deneyim sunacağı söylenebilir. LoL hayranları böyle bir video oyununu çok uzun bir zamandır bekliyordu. Oyunun League of Legends Runeterra evreninde geçeceği belirtiliyor.

Görünüşe göre popüler oyun şirketi, LoL envanterini genişletmeye devam edecek. Şirketin yeni LoL oyunu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı fakat ilerleyen zamanlarda daha detaylı bilgi paylaşılacaktır. MMO türünde bir League of Legends oyununun geliştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? MMO oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

