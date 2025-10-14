Türkiye'de Amazon Prime'a Dev Zam Geldi!

Amazon, popüler abonelik hizmeti Prime için yeni zam kararı aldı. Bu karar doğrultusunda Türkiye'de Amazon Prime aboneliğine zam geldi. Peki, Bedava ve hızlı kargo, dijital yayın hizmeti Prime Video ve düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan Prime Gaming dahil çeşitli avantajlar içeren Prime üyelik ücreti Türkiye'de ne kadar oldu?

Amazon Prime Abonelik Ücretine Zam Geldi

Geçtiğimiz günlerde Gain'den Disney Plus'a kadar birçok hizmete zam gelmişti. Şimdi ise Amazon Prime için zam kararı alındı. Popüler abonelik hizmeti Amazon Prime'ın ücreti 49,90 TL'den 69,90 TL'ye yükseldi. Artık Prime abonesi olmak için aylık 69,90 TL ücret ödemek gerekecek.

Prime aboneliğinde çok önemli avantajlar bulunuyor. Örneğin bu abonelik ile çok sayıda film ve diziye ev sahipliği yapan Prime Video'yu kullanabilir, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan Prime Gaming'e erişebilir, bedava ve hızlı kargo fırsatından yararlanabilir ve özel avantajlara sahip olabilirsiniz.

Prime Gaming'de şu an XCOM 2, Tormented Souls, Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Tower of Time, Residual ve Mystical Riddles: Ghostly Park - CE dahil pek çok oyun belirli bir tarihe kadar ücretsiz sunuluyor. Prime aboneliği ile bu oyunları ekstra ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda dijital yayın paltformu Disney Plus'ın reklamlı abonelik planı 164,90 TL'den 249,90 TL'ye, reklamsız abonelik ücretinin fiyatı ise 349,90 TL'den 449,90 TL'ye yükselmişti. Dijital yayın hizmeti Gain'in abonelik ücreti ise 15 Ekim 2025 itibarıyla 149 TL'den 249 TL'ye yükselecek.

Dijital yayın platformlarının yanı sıra Spotify'a da geçtiğimiz haftalarda zam gelmişti. En popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify'ın bireysel abonelik ücreti, aylık 59,99 TL'den 99 TL'ye, öğrenci planı aylık 32,99 TL'den 55 TL'ye, Duo abonelik ücreti ise aylık 135 TL'den 165 TL'ye yükselmişti.