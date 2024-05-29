League of Legends'a Tarihin En Pahalı Kostümü Geliyor: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

League of Legends'ta her yıl birçok şampiyona eşsiz sayısız kostüm ekleniyor ancak Riot Games'in bu konudaki fiyat politikası uzun yıllardır bazı istisnalar hariç değişmiyordu. Şimdi ise Faker imzalı yeni iki kostüm, dâhil oldukları paket kapsamında dudak uçuklatıcı rakamlara satılacak.

Faker paketi olarak geçen bu yeni üç paket içeriğine dâhil olan iki kostüm, oyundaki diğer kostümlere kıyasla ekstra işçiliğe ve benzersiz animasyonlara sahip. Peki yeni üç paketin içeriğinde neler var?

Hall of Legends Paketleri Neler Sunuyor?

Risen Legend Collection - 5430 RP: Hall of Legends Pass, yeni öldürme animasyonu, 1 simge, 1 ifade ve Risen Legend Ahri kostümü

Immortalized Legend Collection - 32.430 RP: Risen Legend içerikleri, yepyeni özel kostüm dönüşümleri, son vuruş animasyonu ve Immortalized Ahri kostümü

Signature Legend Collection - 59.260 RP: Risen Legend ve Immortalized Legend içerikleri, "Final Boss Faker" ünvanı, Faker imza hareketi, yeni kule bitiriş animasyonu, özel çerçeve, özel banner, özel splash-art Hall of Legends Pass'e özel 100 seviye geçişi ve daha fazlası.

Sosyal medyada League of Legends oynayan oynamayan herkesin dikkatini çeken bu içeriğin en büyük paketinin Türkiye fiyatı güncel olarak 8.150 TL'ye tekabül ediyor ve daha önce böyle bir fiyata oyun içi içerik satılmadığından oyuncular da tepkili.

Hall of Legends etkinliği 12 Haziran'da başlayıp 8 Temmuz'da sona erecek bu paketler o süreçte satın alınabilecek. Gelecekte Faker gibi başka yıldızlar için de yeni paketlerin oyuna ekleneceği de Riot Games tarafından belirtilmiş durumda.

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