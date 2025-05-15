Kimse Beklemiyordu: League of Legends'ta Tüm Alışkanlıklar Değişecek!

2009 yılında sunulan ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmeyi başaran League of Legends (LoL) ile ilgili şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre LoL'de tüm alışkanlıklar değişecek. Bu sızıntıya dair ekran görüntüleri de paylaşıldı.

League of Legends'ın Oynanışında Büyük Değişiklik

En iyi MOBA oyunları arasında yer alan LoL'de normalde şampiyon olarak isimlendirilen karakterler mouse ile hareket ettiriliyor. Şampiyonların yeteneklerini kullanmak için Q, W, E ve R tuşlarına basmak gerekiyor.

Ortaya atılan bir iddiaya göre oyuna WASD desteği eklenecek. Bununla birlikte karakteri kontrol etmek için mouse yerine W, A, S ve D tuşları kullanılacak. Bu destek, League of Legends isimli oyuna bir seçenek olarak dahil edilecek.

Oyuncular istediği zaman ayarlar menüsü üzerinden WASD kontrol seçeneğini aktif hâle getirip oyuna devam edebilecek. Karakteri mouse ile kontrol etme seçeneğinin oyundan kaldırılmayacağını belirtelim.

Oyunun ayarlar menüsünü gösteren bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Bunun yalnızca bir iddia olduğunun da altını çizelim. Dolayısıyla oyuna hiçbir zaman WASD desteği gelmeme ihtimali de bulunuyor.