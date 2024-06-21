Vampire Survivors Sevenler Kaçırmasın: League of Legends'a Yeni Oyun Modu Geliyor!

Riot Games, League of Legends için Swarm adında yepyeni bir oyun modu getireceğini açıkladı. Yeni mod, oyun sektöründe son derece popüler olan Vampire Survivors'ın League of Legends temalı bir versiyonu olacak.

Swarm isimli bu yeni oyun modunda, boss'lardan biriyle karşılaşmadan önce mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışırken otomatik ateş eden silahlarla birlikte üzerinize gelen düşman sürüsüne karşı mücadele edeceksiniz.

Swarm Oyun Modu Oyunculara Neler Sunacak?

Jinx, Leona, Yasuo ve daha fazlası gibi popüler League of Legends şampiyonları ile oynanabilecek olan Swarm modunda, moda ayak uydurabilmeleri için bazı şampiyonlarda da ufak tefek değişiklikler yapılmış durumda.

Düşmanları alt ettikçe gücünüzü artırmak için güçlendirmeler kazanabileceksiniz ve sonunda mevcut seviyenizi tamamlamak için bir boss'u alt etmeniz gerekecek.

Eğer daha önce Vampire Survivors veya benzer türde bir oyun oynadıysanız Swarm'ın nasıl oynandığını ve bu modda tam olarak ne yapmanız gerektiğini hızlıca çözebilirsiniz. Uzun yıllar geçmiş olsa da Riot Games daha önce Yıldız Muhafızı temasında bir PvE oyun modunu League of Legends'e getirmişti.

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