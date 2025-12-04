Sony ve Bad Robot Games Ortaklığında Left 4 Dead Yaratıcısının Yeni Oyunu Geliyor!

Şimdilik Left 4 Dead 3 göremeyeceğiz belki, ama markanın yaratıcısı Mike Booth yönetmenliğinde yeni bir oyun için düğmeye basıldı. Sony Interactive Entertainment ve Bad Robot Games stüdyosu ortaklığa gittiler. Yeni bir dört kişi eşli nişancı oyunu yolda.

Left 4 Dead Yaratısından Yeni Oyun Geliyor

Eylül ayı içerisinde yaşanan gelişme ile Mike Booth, Left 4 Dead'in temelleri üzerine kurulu bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Booth, "Geçmişteki oyunlarımdaki takım çalışmasından, gerilimden ve yeniden oynanabilirlikten keyif aldıysanız, bunu ilginç bulacaksınız. Uzun zamandır keşfetmeyi istediğim şekilde eşli formülü üzerinde gelişiyor." yorumunda bulunmuştu. Bugün ise Sony Interactive Entertainment ve JJ Abrams tarafından kurulan Bad Robot şirketinin oyun bölümü, Bad Robot Games ortaklığında geliştirilen yeni bir oyun duyuruldu.

PC ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyunun yönetmen koltuğunda Left 4 Dead'in tasarımcısı ve yaratıcısı Mike Booth oturacak. Dört kişi eşli nişancı yapısında olacak oyun, geliştirilme aşamasının erken bir safhasındaymış. Sınırlı bir sayıda katılım için oynanış gerçekleştirilecekmiş. Ne var ki şimdilik bir tarih verilmiyor.

Duyuruyla ilgili basın bildirisinde konuşan Bad Robot Games Üst Yöneticisi Anna Sweet, Sony Interactive Entertainment ile yapılan ortaklığın yeni fikri mülkiyeti gerçeğe döndürmede olanak sağlayacağını söylüyor. Ayrıca oyunun evreni için geniş bir vizyonları varmış. Sweet, oyuncular için gerçekten özel olacağını umut ettikleri cesur ve yenilikçi ve Mike Booth liderliğinde arkadaşlarımız ile unutulmaz anlar yaşayacağımız bir eşli oynanış deneyimi sunma hedefinde olduklarını da sözlerine ekliyor.

Valve tarafından tarafından geliştirilen Left 4 Dead oyunları, sundukları deneyim ile oyuncuların gönlünde ayrı bir yere sahip. Halen mod topluluğu ile yaşamını sürdürmeye devam etse de oyuncuların beklentisi elbette üçüncü bir oyun daha görebilmek. Ne var ki Half-Life 3 gibi Left 4 Dead 3 duyurusu da kıyamet alameti olarak sayılmaya başlandı.