Valve’in klasik 4 kişi zombi vurma oyunu Left 4 Dead’i duymayan kaldı mı? Left 4 Dead oynayın ve nostalji yaşamaya başlayın.

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyun tarihinin en tecrübeli ve hit oyun çıkaran firması olan Valve tarafınfan geliştirilip yayınlanmış bir oyun olan Left 4 Dead, 2008 yılında yayınlandı. 4 kişilik FPS zombi vurma oyunu olan Left 4 Dead çıktığı yıldan günümüze kadar hiç eskimemiş bir yapımdır. Oyun dünyasına adeta yeni bir tür getiren Left 4 Dead, günümüzde bile hala oynanmaktadır.

Left 4 Dead’in büyük başarısından sonra geliştirici Valve, kısa bir süre sonra ikincisini de piyasaya sürdü. Eğer zombi vurma oyunlarından hoşlanıyorsanız Left 4 Dead’i kesinlikle oynamalısınız. Bu klasik zombi vurma oyununu oynamadan diğer oyunları oynamanızı pek önermiyoruz.

Bu oyunun bir klasik olması tesadüf değil. Birbirinden farklı pek çok zombi türünün akın akın üzerinize gelmesinden sonra hayatta kalabilecek misiniz?

Left 4 Dead İndir

Hemen Left 4 Dead indirin ve bu klasik zombi vurma oyununu deneyimlemeden ölmeyin.

Left 4 Dead Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP

: Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP İşlemci : Pentium 4 3.0GHz

: Pentium 4 3.0GHz Bellek : 1 GB

: 1 GB Ekran Kartı : 128 MB, Shader modeli 2.0, ATI 9600, NVidia 6600 ya da daha iyisi

: 128 MB, Shader modeli 2.0, ATI 9600, NVidia 6600 ya da daha iyisi Sabit Disk : En az 7.5 GB boş alan

: En az 7.5 GB boş alan Ses Kartı: DirectX 9.0c destekli ses kartı