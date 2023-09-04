Left 4 Dead
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 75000.00 MB
- Üretici valve
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Valve’in klasik 4 kişi zombi vurma oyunu Left 4 Dead’i duymayan kaldı mı? Left 4 Dead oynayın ve nostalji yaşamaya başlayın.
Oyun tarihinin en tecrübeli ve hit oyun çıkaran firması olan Valve tarafınfan geliştirilip yayınlanmış bir oyun olan Left 4 Dead, 2008 yılında yayınlandı. 4 kişilik FPS zombi vurma oyunu olan Left 4 Dead çıktığı yıldan günümüze kadar hiç eskimemiş bir yapımdır. Oyun dünyasına adeta yeni bir tür getiren Left 4 Dead, günümüzde bile hala oynanmaktadır.
Left 4 Dead’in büyük başarısından sonra geliştirici Valve, kısa bir süre sonra ikincisini de piyasaya sürdü. Eğer zombi vurma oyunlarından hoşlanıyorsanız Left 4 Dead’i kesinlikle oynamalısınız. Bu klasik zombi vurma oyununu oynamadan diğer oyunları oynamanızı pek önermiyoruz.
Bu oyunun bir klasik olması tesadüf değil. Birbirinden farklı pek çok zombi türünün akın akın üzerinize gelmesinden sonra hayatta kalabilecek misiniz?
En İyi Mobil Zombi Oyunları
Bu hafta sizler için en iyi zombi oyunlarını derledik, iyi seyirler diliyoruz. Plants vs Zombies 2 { softwareId = 24288} { softwareId = 24288} Unkilled { softwareId = 33120} { softwareId = 33120} Dead Trigger 2 { softwareId = 8080} { softwareId = 8080} Dead Effect 2 { softwareId = 8039} { softwareId = 8039} The Walking Dead: Michonne { softwareId = 31393} { softwareId = 31393} Zombie Highway 2 { softwareId = 35997} { softwareId = 35997}
Left 4 Dead İndir
Hemen Left 4 Dead indirin ve bu klasik zombi vurma oyununu deneyimlemeden ölmeyin.
Left 4 Dead Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
- İşlemci: Pentium 4 3.0GHz
- Bellek: 1 GB
- Ekran Kartı: 128 MB, Shader modeli 2.0, ATI 9600, NVidia 6600 ya da daha iyisi
- Sabit Disk: En az 7.5 GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0c destekli ses kartı
Türkçe dil desteği
Zamanın eskitemediği bir klasik
Günümüzde bile oynanabilecek kadar iyi oynanış
Silah ve harita çeşitliliği çok iyi
Sağlam mekanikler ve oynanış
Tekrar oynanabilirliği çok yüksek
Modlamaya çok uygun
Hala oynayacak kişi bulabilirsiniz