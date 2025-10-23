Steam'de Çok Sevilen Bir Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Steam'de sizi seksenli yıllara götüren harika bir oyun ücretsiz hâle geldi. Nostalji yaşamak isteyenlere eğlenceli zaman geçirmeyi vadeden uzay temalı Distant Space, Türkçe dil desteği de sunuyor. Eğer bu oyunu almakla ilgileniyorsanız acele etmeniz gerekiyor. Kampanya, kısa bir süre sonra sona erecek.

Distant Space Ücretsiz Oldu

PixelMouse tarafından geliştirilen ve yayınlanan Distant Space, Steam'de 31 Ekim 2025 tarihine kadar ücretsiz hâle geldi. Bu oyun, piksel grafikli oyunlar oynamayı sevenlerin bir hayli hoşuna gidecek grafiklerle birlikte geliyor. Oyun oynamaya eğer yüksek kaliteli grafiklere sahip oyunlarla başlamadıysanız size aynı zamanda nostalji de yaşatıyor.

Distant Space, bir zamanların en popüler eğlenceli vakit geçirme aktivitelerinden biri olan arcade oyunlarına benziyor. 20 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan oyun, uzay temalı bir savaş oyunu olarak öne çıkıyor. Bir uzay gemisini kontrol ediyorsunuz. Karşı taraftan ise sürekli olarak uzaylı geliyor. Amacınız doğru zamanda doğru yerden ateş ederek uzaylıları ortadan kaldırmak.

Oyunda 26 bölüm bulunuyor ve her bölümün kendine özgü bir zorluğu var. Ayrıca her seviyenin sonunda karşınıza büyük bir düşman geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bunları alt etmek o kadar da kolay olmuyor. Bunlara ek olarak, seksenlerin ruhunu yansıtan pek çok harika müzik de oyuna eşlik ediyor.

Distant Space Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'i açın.

Mağazaya gidin.

Distant Space'i aratın ve oyunun sayfasına gidin.

"Hesaba Ekle" seçeneğine basın.

Steam hesabınıza eklendiğine dair bilgilendirme ile karşılaşacaksınız.

"Şimdi yüklemek için tıklayın" seçeneğine tıklayın.

Oyunun yükleneceği yeri seçin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyun yüklendikten sonra kütüphaneden oyunu bulun.

"Oyna" butonuna basarak oyunu açın.

Distant Space Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Şu anda sadece Steam'den alınabilen bağımsız oyun Distant Space, 0,89 dolar (37,36 TL) fiyat etiketine sahip. Oyunu eğer 31 Ekim 2025'ten önce kütüphanenize eklerseniz ona sonsuza kadar sahip olabilir ve dilediğiniz zaman açıp eğlenceli vakit geçirme fırsatından yararlanabilirsiniz.

Distant Space Minimum Sistem Gereksinimleri