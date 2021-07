Açılmamış Legends of Zelda İçin 870.000 Dolar Ödedi

Legends of Zelda 870 bin dolar değeriyle oyun dünyasındaki yeni rekorun sahibi oldu. Super Mario Bros.'un rekorundan sonra oyun koleksiyonları arasında birinciliğe yükselen The Legend of Zelda NES R, video oyunu için yaklaşık bir milyon dolar ödendiği anlamına geliyor.

Orijinal Super Mario Bros. oyununun mühürsüz bir kopyası için 660.000 dolar ödenmesinin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bunu tekrardan gözden geçirmeniz gerekebilir. Çünkü The Legend of Zelda'nın ambalajsız kopyası yakın zamanda başlatılan açık artırmada 870.000 dolara yeni alıcısını buldu.

Legends of Zelda 870 bin dolar değeriyle yeni rekorun sahibi

Nintendo Entertainment System (NES) için üretilmiş olan The Legend of Zelda oyunu, mührü bozulmamış olmasıyla ilgi çekmeyi başardı. Şirket, oyunun fiziksel kopyasını 1987'nin sonlarında piyasaya sürmeye başladı ve üretimi sadece birkaç hafta devam ettirdi (1988'in başına kadar). Koleksiyon ürünlerinin satışı konusunda uzman olan Heritage Auctions, kopyayı "The Legend of Zelda - Wata 9.0 A Sealed [No Rev-A, Round SOQ, Early Production], NES Nintendo 1987" olarak tanımladı.

Wata 9.0, tahsil edilebilir derecelendirme şirketi WataGames tarafından yapılan bir durum değerlendirmesidir. 9,0 derecelendirmesi, öğenin neredeyse bozulmamış durumda olduğunu, ancak tam olarak yeni olmadığını gösterir. Bu arada, The Legend of Zelda NES R kutuları yalnızca birkaç hafta üretildiğinden ve inanılmaz derecede nadir olduğundan koleksiyoncular için son derece değerlidir.

Heritage Auctions, yaklaşık 1.000.000 dolara satılan oyunu şöyle tanımlıyor:

Bu, şimdiye kadar sunma fırsatına sahip olduğumuz ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda da sunma fırsatına sahip olacağımız en eski üretim serilerinden birinin tek kopyası. Bu varyantın 1987'nin sonlarında sadece birkaç ay için üretildiği ve 1988'in başlarında "Rev-A" varyantı ile değiştirildiği göz önüne alındığında, açıklama muhtemelen koleksiyoncular için sürpriz olmayacak. Yalnızca bir başka varyant, "NES R" varyantından önce gelir ve bu, ilk üretim çalışması olan "NES TM" varyantıdır. Bununla birlikte günümüzde sadece bir tane "NES TM" örneğinin var olduğuna inanılıyor ve bu kopyanın piyasaya çıkıp çıkmayacağına dair bir bilgi yok. Bu yüzden elimizdeki nüsha, mühürlenmiş en eski nüsha olmaya adaydır.

Günümüzde oyun geliştiricileri, hayranlarına bir şeyler vermek için özel içeriğe sahip özel ve sınırlı sayıda sürümler sunuyor, bu nedenle piyasada çeşitli oyun başlıklarının bir sürü özel sürümü var ve 'nadir' bir şey satın almak zor değil. Ancak The Legend of Zelda NES R'yi 30 yılı aşkın bir süredir ambalajsız ve bozulmamış durumda tutmak oldukça zor, fakat koleksiyoncuların asıl beklentisi de bununla ilgili.