Sevilen Nintendo Oyunu Film Oluyor: Ne Zaman Vizyona Girecek?

Nintendo'nun sevilen oyun serisi Legends of Zelda sinema perdesinde sevenleriyle buluşacak. Oyunun film projesiyle ilgili ilk bilgiler ve vizyon tarihi sonunda belli oldu. Sony Pictures tarafından yapılacak olan film için vizyon tarihi duyurulurken içerikle alakalı pek çok ipucu da oyunun hayranlarıyla birlikte paylaşıldı. Peki Legends of Zelda ne zaman vizyona girecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Legends Of Zelda Ne Zaman Vizyona Girecek?

Sevilen oyunun filmi için geri sayım başladı. Dünya genelinde pek çok Zelda hayranı film için sabırsızlanıyor. Sony Pictures tarafından hazırlanan film için vizyona giriş tarihi 26 Mart 2027 olarak belirlendi. Yani aşağı yukarı 2 yıl daha bekleyeceğiz. Filmin ilk duyuruları 2023 yılında başladı ve o günden beridir pek çok kişi "Zelda filmi noldu ya?" sorularını tüm platformlarda soruyordu. Sony en sonunda konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yönetmen koltuğunda Wes Ball'ın oturduğu film oyunun epik hikayesini beyaz perdeye aktarmayı amaçlıyor. Ball bu konuda oldukça deneyimli bir yönetmen zira The Maze Runner serisi ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Kingdom of the Planet of the Apes filmlerinin de yönetmeni. Filmin oyuncu kadrosuna gelirsek henüz açıklamak için oldukça erken diyebiliriz zira bu konuda herhangi bir paylaşım yapılmadı.

Tabi burada Zelda hayranlarının merakları giderek katlanıyor zira Link ve Prenses Zelda karakterlerini kimin canlandıracağı konusu da belirsizliğini koruyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili daha kapsamlı bilgilerin yayınlanması bekleniyor. Bunun yanında 2026 yılının başlarında fragman veya kısa bir tanıtım videosunun da yayınlanması gündemde. Peki siz Legends of Zelda filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...