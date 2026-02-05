Mordor'un Karanlık Lordu Masanıza Geliyor! Lego Yeni Sauron Miğferi Setini Duyurdu

Yüzüklerin Efendisi tutkunlarına müjde! Lego, efsanevi serinin ilk filmi Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği’nin 25. yılına özel yeni bir set tanıttı. Hem hayranların hem de Lego koleksiyonerlerinin büyük ilgi göstereceği bu ürün, Mordor’un hükümdarı Karanlıklar Efendisi Sauron’un miğfer seti. İşte ürünle ilgili merak edilen tüm detaylar!

Lego Sauron Miğfer Seti Satışa Sunuldu

Lego yakın bir tarihte Star Wars ve Marvel serilerinde gördüğümüz koleksiyon miğferleri kataloğuna bir de Sauron Miğfer Seti eklemeyi planlıyor. Yetişkinler için üretilen bu set, 538 parçadan oluşuyor. Setin içerisinde miğferi sergileyebileceğiniz bir stand ve isim plaketi de bulunuyor. Ayrıca miğferin kendisi yaklaşık 15 cm genişliğe ve 33 cm yüksekliğe sahip.

Setin içeriğinde Sauron Miğferi'nin yanı sıra elinde Tek Yüzük'ü tutan bir Sauron mini figürü de bulunuyor. Lego, diğer Yüzüklerin Efendisi setlerinin astronomik rakamlarına kıyasla bu set ile Orta Dünya hayranlarına ulaşılabilir olmayı hedefliyor. Peki, Sauron Miğfer Seti'nin fiyatı ne kadar olacak?

Lego Sauron Miğfer Seti Ne Kadar?

Sauron Miğfer Seti için belirlenen mevcut fiyat 70 dolar. Vergiler hesaplandığında ise ortalama 100 dolar bandında da ülkemizde satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak Türkiye'ye gelen ürünlerin fiyatlarında sık sık korkunç değişimler görmek mümkün.

Bu nedenle beklenenin çok daha üstünde bir etiketle satışa çıktığını görebiliriz. Şu an Lego'nun web sitesi üzerinden ön siparişe açılan setin,1 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği açıklandı.