Valve'ın PlayStation'a Meydan Okuyan PC'si Steam Machine'den Kötü Haber Geldi

Valve'ın oyun konsollarının yerini alması beklenen mini PC'si Steam Machine'den kötü haber geldi. Şirket, 12 Kasım'daki duyurudan bu yana sessizliğini koruyan Steam Machine ile ilgili merak edilen soruları yanıtlamak için bir duyuru yayınladı. Burada ürünün çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili soruları yanıtladı.

Steam Machine'den Kötü Haber Geldi

Valve, Steam Machine'in fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bir duyuru yayınladı. Ancak bu duyuru soru işaretlerini gidermekten çok daha fazlasının oluşmasına neden oldu. Valve duyuruda Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller ürünlerini ertelediğini resmen açıkladı.

Valve 12 Kasım'daki duyuruda merakla beklenen ürünlerinin çıkış tarihini 2026 olarak açıklamış daha sonra ise 2026'nın ilk çeyreğini işaret etmişti. Ancak kısa süre önce yapılan açıklama Steam Machine'in 2026'nın ilk yarısında çıkacağı vurgusu yapıldı. Bu da Ocak-Mart arası beklenen ürünlerin Haziran sonuna kadar ertelenmesine imkan tanıdı.

Ne yazık ki duyurudaki sinir bozucu tek detay çıkış tarihi olmadı. Fiyat konusundaki belirsizliklere de değinen şirket, RAM ve depolama gibi parçalarda yaşanan tedarik sorunlarının süreci zorlaştırdığını açıkladı. Bu bağlamda özel bir çalışma yapılması gerektiği ve fiyatın ondan sonra açıklanabileceği duyuruldu.

Bildiğiniz üzere yapay zeka şirketleri yeryüzündeki bütün RAM ve depolama birimlerini satın alıyor. Bu da biz tüketicilerin söz konusu ürünlere erişimini zorlaştırıyor. Daha kötüsü ise konsol, telefon ve bilgisayar gibi ürünlerde de fiyatların artmasına neden oluyor. Peki Steam Machine ne kadar olacak?

Steam Machine Ne Kadar Olacak?

Valve, Steam Machine'i ilk duyurduğunda adeta yer yerinden sallandı. Pek çok insan bunun bir oyun konsolu olduğunu ve şirketin PlayStation ve Xbox gibi konsol üreticileriyle doğrudan rekabete girdiğini düşündü. Bu iddianın kullanıcıları heyecanlandırmasının ardındaki asıl neden ise fiyat.

Konsollar her ne kadar Türkiye'de pahalı ürünler olsa da yurt dışında oldukça ucuz kabul edilir. Hatta fiyatları genellikle donanıma kıyasla ucuzdur. Bunun nedeni ise konsol üreticilerinin ilerde satılan oyunlardan aldıkları komisyonla kâr etmeleri umuduyla zararına satış yapmalarıdır.

Yani sizin yurt dışından 500 dolar ödeyerek satın aldığınız Xbox Series X'in maliyeti aslında 600-700 dolar olabilir. Valve'ın konsolları andıran bir donanım ile karşımıza çıkması ise buna benzer bir beklenti yarattı. Pek çok kişi Steam Machine'in uygun fiyatlı bir ürün olacağını düşündü ve heyecanlandı.

Elbette ki bu heyecan çok uzun sürmedi. Valve kısa süre içerisinde Steam Machine'in bir konsol değil, SteamOS ve Windows çalıştıracak bir PC olduğunu açıkladı. Sızıntılar ise fiyatlandırmanın konsollar gibi değil, PC gibi olacağını gösterdi. İlk iddialar ürünün 500-699 dolar arasında satılacağını gösteriyordu.

Hatta dünyanın en büyük teknoloji kanallarından biri olan Linus Tech Tips, bu konu üzerine bir video hazırlamış ve 650 dolar gibi bir maliyet hesaplamıştı. Ancak RAM ve depolama krizi beklentileri değiştirdi. Steam Machine'in fiyatı ne kadar olacak bilinmiyor ama kesinlikle 1000 dolar sınırına daha yakın olacak.