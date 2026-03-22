Lenovo'dan RTX 5070'li Hem İş Hem Oyun Bilgisayarı Geliyor! 96 GB RAM ve Daha Fazlası

Lenovo, ThinkPad ailesine yeni bir üye eklemeye daha hazırlanıyor. Şirket, henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da yeni modeli ThinkPad T1g'nin (9. Nesil) teknik özellikleri resmi veri tabanında (PSREF) listeledi. Peki, yeni model hangi özelliklere sahip? Gelin birlikte bakalım.

Lenovo ThinkPad T1g 9. Nesil Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 16 inç

: 16 inç Ekran Teknolojisi : Tandem OLED

: Tandem OLED Çözünürlük : 3.2K

: 3.2K Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Parlaklık : 600 nit

: 600 nit Renk Gamı : %100 DCI-P3

: %100 DCI-P3 İşlemci : Core Ultra 9 - 386H

: Core Ultra 9 - 386H RAM : 16 / 32 / 64 / 96 GB LPDDR5X-9600

: 16 / 32 / 64 / 96 GB LPDDR5X-9600 Depolama : 512 GB / 1TB / 2 TB / 4 TB PCle 5.0

: 512 GB / 1TB / 2 TB / 4 TB PCle 5.0 Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 5070 / GeForce RTX 5060

: NVIDIA GeForce RTX 5070 / GeForce RTX 5060 İşletim Sistemi : Window 11 Pro

: Window 11 Pro Batarya : 90Wh

: 90Wh Portlar: 1 adet Nano-SIM kart yuvası, 1 adet SD Express 7.0 kart okuyucu, 1 adet Thunderbolt 4, 1 adet HDMI, 1 adet USB-A, 2 adet Thunderbolt 5 ve 3.5 mm kulaklık girişi

ThinkPad T1g 9. Nesil'in İşlemcisi Nasıl?

ThinkPad T1g 9. Nesil gücünü, Intel'in Core Ultra 9 işlemcisinden alıyor. Panther Lake mimarisine sahip olan bu işlemci, sadece hız değil yapay zeka işlemlerinde de yüksek verimliliğe sahip. Böylece bilgisayarda yüksek güç tüketen en ağır işleri bile herhangi bir donma veya kasmadan yapabiliyorsunuz.

ThinkPad T1g 9. Nesil'in Ekran Kartı Özellikleri Neler?

Dizüstü bilgisayarın, grafik tarafında ise Nvidia'nın yeni nesil GeForce RTX 5070 ekran kartı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca ekran kartında bir önceki model olan RTX 5060'daki 8 GB olan VRAM kapasitesi, 12 GB'a yükseltmiş. Bu ekran kartı, özellikle 4K video kurgu ve ağır grafik işlemlerinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

ThinkPad T1g 9. Nesil'in Ekran Özellikleri Neler?

ThinkPad T1g 9. Nesil, 16 inç büyüklüğünde Tandem OLED bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızına ve 3.2K çözünürlüğe sahip bu ekran DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor. Bu da özellikle fotoğraf veya video düzenleme işleriyle uğraşanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Ayrıca ekran, 600 nit parlaklığa sahip.

ThinkPad T1g 9. Nesil'in RAM ve Depoloma Özellikleri Neler?

Bellek kısmında ise cihaz, tam dört farklı ultra hızlı RAM seçeneğiyle (16, 32, 64 ve 96 GB LPDDR5X-9600) geliyor. Bu deva bellek kapasiteleri sayesinde, en iy grafiklere sahip oyunları oynarken arka planda onlarca tarayacı sekmesini hiçbir takılma yaşamadan akıcı bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Depolama tarafında ise yine dört farklı PCle 5.0 SSD alternatifi (512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB) sunuluyor. Yani, seçeceğiniz SSD boyutuna göre, oyun kütüphaneniz, yüksek çözünürlüklü videolarınız ve yüksek boyutlu dosyalarınız için yer sıkıntısı büyük ölçüde kalkıyor.

ThinkPad T1g 9. Nesil'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Dizüstü bilgisayarda, bağlantı seçenekleri çoğu ihtiyaca cevap verecek şekilde oldukça geniş tutulmuş. Cihazda, iki adet yeni nesil Thunderbolt 5, bir adet Thunderbolt 4, bir adet HDMI, bir adet USB-A, bir adet Nano-SIM kart yuvası, bir adet SD-Express 7.0 kart okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak bilgisayarda, günlük kullanımda şarj aletine ihtiyaç bırakmayan hızlı şarjı destekleyen 90Wh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

ThinkPad T1g 9. Nesil Ne Zaman Tanıtılacak?

ThinkPad T1g 9. Nesil dizüstü bilgisayarın ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak cihazın Lenovo'nun PSREF veri tabanında resmi olarak listelenmesi bize bilgisayarın çok yakında tanıtılacağına dair bir ipucu veriyor. Cihazın tanıtılmasıyla beraber fiyatı hakkında da detayların belli olacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

ThinkPad T1g 9. Nesil'in kağıt üzerindeki teknik özelliklerine baktığımda, Lenovo'nun bu modelle gerçekten sınırları zorladığını düşünüyorum. Özellikle Core Ultra 7 işlemci ve RTX 5070 ekran kartı ikilisi, sadece profesyonel işler için değil en yeni oyunları oynamak için de gayet yeterli bir donanım sunuyor. Tabii bu üst segment teknik özelliklere baktığımda hemen cihazın fiyat etiketi de aklıma geliyor. Her ne kadar şu an bir şey söylemek için erken olsa da muhtemelen bilgisayarın oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunulacağını düşünüyorum.