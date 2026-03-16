Çok Güçlü İşlemcili Oyun Bilgisayarı Tanıtıldı! 300Hz Ekrana Sahip

Oyun bilgisayarları arasına yeni bir model daha katıldı. Mechrevo, Jiaolong 16 Pro isimli bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Bununla beraber PC'nin teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayarda AMD tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor.

Mechrevo Jiaolong 16 Pro'nun Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 9 8945HX

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 / GeForce RTX 5060

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

Ekran Yenileme Hızı: RTX 5060'lı sürümde 180Hz, RTX 5070'li sürümde 300Hz

Renk Gamı: %100 sRGB

Parlaklık: 500 nit

Portlar: 3 x USB Type-A, 2 x USB Type-C, 1 x HDMI 2.1, 1 x mini DisplayPort 2.1 ve 1 x ethernet

Mechrevo Jiaolong 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Mechrevo Jiaolong 16 Pro gücünü AMD Ryzen 9 8945HX işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 16 adet çekirdek mevcut. Normalde 2.5 GHz hızda çalışan işlemci, turbo modda 5.4 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Zen 4 mimarisine dayanan bu güçlü işlemci hem oyunlar hem günlük kullanım hem de video düzenleme ve 3D modelleme gibi yoğun kaynak gerektiren işler için yeterli bir performans sunuyor.

Mechrevo Jiaolong 16 Pro'nun Ekran Kartı Nasıl?

Dizüstü bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5070 ve GeForce RTX 5060 olmak üzere iki farklı ekran kartı seçeneği bulunuyor. Blackwell mimarisine dayanan bu ekran kartlarında 8 GB GDDR7 VRAM bulunuyor. İki ekran kartı da DLSS 4 ve Ray Tracing (Işın İzleme) dahil olmak üzere birçok teknolojiyi destekliyor. Bu teknolojiler, daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Bu güçlü ekran kartları sayesinde bilgisayarda GTA 5, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3: Wild Hunt dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Jiaolong 16 Pro'nun Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunların da yüksek FPS değerleri ile akıcı olarak çalıştırabildiğini belirtelim.

Mechrevo Jiaolong 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Mechrevo Jiaolong 16 Pro, 16 inç ekran büyüklüğüne sahip. Dizüstü bilgisayarın RTX 5060 ekran kartına sahip sürümünde 180Hz, RTX 5070 ekran kartına sahip sürümünde ise 300Hz yenileme hızı bulunuyor. İki sürümde de 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık mevcut. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Mechrevo Jiaolong 16 Pro'da Hangi Portlar bulunuyor?

Jiaolong 16 Pro yalnızca güçlü donanımyıla değil aynı zamanda port seçenekleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarda üç adet USB Type-A, iki adet USB Type-C, bir adet HDMI 2.1, bir adet mini DisplayPort 2.1 ve bir adet ethernet portu bulunuyor.

Mechrevo Jiaolong 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Mechrevo Jiaolong 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de Mechrevo marka dizüstü bilgisayarlar satılmıyor. Bu göz ön ünde bulundurulduğunda Jiaolong 16 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Mechrevo Jiaolong 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Jiaolong 16 Pro'nun NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartına ve 180Hz yenileme hızına sahip sürümü için 8 bin 399 yuan (53 bin 867 TL), GeForce RTX 5060 ekran kartına ve 300Hz yenileme hızına sahip sahip sürümü için 9 bin 199 yuan (59 bin 12 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Editörün Yorumu

Bilgisayarda oyun oynamayı seven biri olan Mechrevo Jiaolong 16 Pro'nun oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Dizüstü bilgisayar, güçlü donanımı sayesinde CS 2 ve Valorant gibi rekabetçi oyunların yanı sıra yüksek grafik kalitesine sahip büyük bütçeli oyunları bile çalıştırabiliyor. Yüksek yenileme hızı ise oyunlarda önemli bir avantaj elde edilmesini sağlıyor.

Yeni bilgisayar, sadece güçlü donanımı ve yüksek yenileme hızıyla değil aynı zamanda 16 inç büyüklüğündeki ekranıyla da keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Sonuç olarak bu bilgisayarın, oyuncuların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığını söyleyebilirim.