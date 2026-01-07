Çinli Şirketten İçinde Yapay Zekâ Olan Akıllı Gözlük!

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği CES 2026 (Tüketici Elektroniği Fuarı) tüm hızıyla devam ediyor. Las Vegas'ta gerçekleşen fuarda şu ana kadar birçok üretici bilgisayarlardan mobil cihazlara, elektronik ev aletlerinden donanıma kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni ürünlerini teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu.

Son duyurularından biri ise Lenovo’dan geldi. Çin merkezli şirket, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Peki Lenovo AI Glasses Concept adlı bu cihaz neler sunuyor? İşte Lenovo AI Glasses Concept özellikleri...

Lenovo AI Glasses Concept Özellikleri

Klasik bir gözlüğe benzeyen Lenovo AI Glasses Concept, 45 gramlık hafif yapısı ve sekiz saate kadar sunduğu pil ömrüyle neredeyse bir gün boyunca kullanılabiliyor. Kablosuz olarak bir akıllı telefona bağlanabilen gözlük, Lenovo ve Motorola tarafından geliştirilen Qira adlı özel yapay zekâ platformunu da barındırıyor. Bu teknoloji milisaniyenin altında gecikmeyle canlı çeviri ve görüntü tanıma gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

Chazda ayrıca Catch Me Up adı verilen bir özellik de yer alıyor. Bu özellik gözlüğe bağlı diğer cihazlara gelen bildirimleri yapay zekâ ile özetleyerek kullanıcıya sunuyor. Öte yandan üründe dokunmatik ve sesli kontrol desteği de mevcutken, dahili hoparlörler de bulunuyor. Bu sayede müzik dinlenebiliyor.

Lenovo AI Glasses Concept fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Aslında ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bile kesin değil. Zira Lenovo her yıl CES'te birçok dikkat çekici ürün tanıtsa da bunların yalnızca bir kısmı satışa çıkıyor. Yeni akıllı gözlüğün kullanıcılara sunulup sunulmayacağını ise önümüzdeki haftalarda hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.