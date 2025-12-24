Lenovo Sudan Ucuz Monitör Tanıttı: 144Hz Yenileme Hızına Sahip!

Çin merkezli teknoloji devi Lenovo uygun fiyatlı ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, yüksek yenileme hızına sahip bir IPS panel arayan ancak bütçesini zorlamak istemeyen kullanıcılar için geliştirdiği yeni ThinkVision S25-4e monitörünü sessiz sedasız piyasaya sürdü.

Özellikle ofis kullanımı ve giriş seviyesi oyun deneyimi için tasarlanan yeni model sunduğu özelliklere kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. İşte detaylar!

Lenovo ThinkVision S25-4e Monitör Özellikleri

Ekran: 24.5 inç IPS, FHD (1920x1080)

24.5 inç IPS, FHD (1920x1080) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Tepki Süresi: 4ms

4ms Parlaklık: 250 nit

250 nit Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB Kontrast: 1500:1 statik kontrast

1500:1 statik kontrast Bağlantı: 1x HDMI 1.4, 1x VGA

Yeni Lenovo ThinkVision S25-4e, 24.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan bir IPS panele ev sahipliği yapıyor. Cihaz sahip olduğu yüksek tazeleme sayesinde hem günlük ofis işlerinde akıcı bir görüntü sağlıyor hem de mesai sonrası oyun kaçamakları için tatmin edici bir performans vadediyor.

Bununla birlikte 4ms tepki süresi ve 250 nit tipik parlaklık değeriyle gelen monitör %99 sRGB renk gamını da destekliyor. Bu da ekrandaki renklerin canlı ve doğru bir şekilde görüntülenmesine olanak tanıyor. Ayrıca cihazın 178 derecelik geniş görüş açısı sunduğunu da belirtelim.

Lenovo, yeni monitöründe kullanıcı sağlığını da ön planda tuttuğunu belirtiyor. Buna göre yeni modelde ekran titremesini en aza indiren global DC karartma teknolojisi ve donanım düzeyinde düşük mavi ışık filtresi bulunuyor. Söz konusu özellikler TÜV Rheinland Göz Konforu Sertifikası ile de tescillenmiş durumda.

Tasarım tarafında ise üç tarafı ultra ince çerçeveli modern bir görünüm bizleri karşılıyor. 100 x 100 mm VESA desteği sayesinde duvara veya farklı stantlara monte edilebilen cihaz menü kontrolleri için kırmızı noktalı çok yönlü bir joystick ile kutudan çıkıyor. Bağlantı noktalarına baktığımızda ise monitörde bir adet HDMI 1.4 ve bir adet VGA portuna yer verildiğini görüyoruz.

Lenovo ThinkVision S25-4e Fiyatı

Şu an için sadece Çin'de satışa sunulan monitörün fiyatı 609 yuan (yaklaşık 86 dolar) olarak açıklandı Bu da güncel kurla yaklaşık 3.685 TL'ye tekabül ediyor. Ürünün küresel pazara ve Türkiye'ye ne zaman geleceği hakkında ise şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Lenovo'nun uygun fiyatlı monitörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.