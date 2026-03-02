Projeksiyonlu Yapay Zeka Cihazı Tanıtıldı! Belge Bile Özetliyor

MWC 2026 etkinliğinde akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların yanı sıra ilginç teknolojik ürünler de tanıtılıyor. Lenovo, AI Workmate isimli konsept bir cihaz tanıttı. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan bu cihaza yapay zekâ destekli bir iş arkadaşı denebilir çünkü belge tarama ve özetleme gibi işlemlerin yanı sıra sunum bile hazırlanmasına yardım edebiliyor.

Lenovo AI Workmate'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra Series 3

Intel Core Ultra Series 3 RAM: 64 GB LPDDR5X (5533 MT/s)

64 GB LPDDR5X (5533 MT/s) Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Projeksiyon: 1080p çözünürlük, 200 lümen parlaklık, 40 inçe kadar yansıtma

1080p çözünürlük, 200 lümen parlaklık, 40 inçe kadar yansıtma Kamera: Çift 5 MP RGB kamera

Çift 5 MP RGB kamera Ses: Dört mikrofon ve çift hoparlör

Dört mikrofon ve çift hoparlör Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Diğer Özellikler: Belge tarama, özetleme, notları düzenleme, sunum hazırlamaya yardım etme

Yapay zeka destekli konsept ürün olan AI Workmate, ses ve hareket aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Cihaz, bu komutlar aracılığıyla kullanıcıya günlük işlerinde destek olmayı hedefliyor. Cihaz belgeleri tarama, özetleme, notları düzenleme ve sunum hazırlamaya yardım etme gibi işleri pratik şekilde yapabiliyor.

Cihazın yapabildiklerinin bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. AI Workmate, 200 lüman parlaklığa ve 1080p çözünürlüğe sahip bir projeksiyon özelliğini de içeriyor. Bu projeksiyon özelliği sayesinde 40 inçe kadar görüntü yansıtılabiliyor. Böylece kullanıcılar sunumlarını doğrudan cihaz üzerinden yapabiliyor.

5 megapiksel çözünürlüğünde çift RGB kameraya sahip olan bu ürün, web kamerası olarak da kullanılabiliyor. Bu kameralar, görüntülü görüşmeler için yapay zeka destekli arka plan gibi özellikleri de destekliyor. Böylece ekstra bir kameraya ihtiyaç duymadan video konferanslarına katılabilir ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen cihazda 5,4 inç büyüklüğünde LCD ekran da mevcut. Bu ekran 480 x 480 piksel çözünürlük sunuyor. Çift hoparlör ve dört adet mikrofona sahip olan ürünün ne zaman satışa sunulacağı ve ne kadar fiyata satılacağı henüz açıklanmadı.

Lenovo AI Workmate'in İşlemcisi Nasıl?

Tüm bu işleri kolayca yapabilen AI Workmate gücünü Intel Core Ultra Series 3 işlemcisinden alıyor. Panther Lake mimarisine sahip olan bu işlemcide 16 çekirdek mevcut. Normalde 2,0-2,1 GHz hızda çalışan işlemci, turbo modda 4,8-5,1 GHz hıza ulaşabiliyor. Cihazda ayrıca 64 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD de mevcut.

Editörün Yorumu

Lenovo AI Workmate, sahip olduğu özellikler nedeniyle kullanıcıların en büyük yardımcısı olacağını düşünüyorum. Hareket veya sesli komut aracılığıyla kontrol edilebilen bu cihazın belge tarama, özetleme ve not düzenleme gibi işlevleri verimliliği üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Cihazın en dikkat çekici özellikleri arasında projeksiyon bulunuyor.

Ekstra bir projeksiyon cihazına gerek bırakmayan bu ürün, 40 inçe kadar görüntü yansıtabiliyor. Buradaki en önemli kısım ise cihazın fiyatı. Eğer fiyat ulaşılabilecek bir seviyede olursa cihaz gerçekten yoğun ilgi görebilir. Ürünün şu anda bir konsept olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani Lenovo bu cihazı hiçbir zaman piyasaya sürmeyebilir.