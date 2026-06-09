Lenovo Yeni Bilgisayar Tanıttı! NVIDIA Ekran Kartı ve 16 GB RAM'i Var

Lenovo, Bellator Feng 7000X'i tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan bilgisayarda iki farklı işlemci seçeneği bulunuyor. Bunlardan birini Intel, diğerini ise AMD geliştirdi. Ekran kartı tarafında da iki farklı seçenek mevcut. Böylece kullanıcılar ihtiyacına en uygun sürümü seçebiliyor.

Lenovo Bellator Feng 7000X'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core 5 205H / AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core 5 205H / AMD Ryzen 5 5600G Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3050 / RTX 5060 Ti

NVIDIA RTX 3050 / RTX 5060 Ti RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 Portlar: 6 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, gigabit ethernet, 3 x ses girişi, 3 x DisplayPort ve 1 x HDMI

Lenovo Bellator Feng 7000X'in İşlemcisi Nasıl?

Lenovo Bellator Feng 7000X, Intel Core 5 205H ve AMD Ryzen 5 5600G olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. Raptor Lake mimarisine sahip olan Intel Core 5 205H işlemcisinde dört adet performans çekirdeği ve dört adet perfromans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

İşelmcinin performans çekirdekleri 4.80 GHz, verimlilik çekirdekleri ise 3.60 GHz hızına kadar çıkabiliyor. Zen 3 mimarisine sahip olan AMD Ryzen 5 5600G'de altı çekirdek mevcut. Normalde 3.9 GHz hızında çalışan bu işlemci, turbo modunda 4.4 GHz hızına kadar ulaşabiliyor.

Lenovo Bellator Feng 7000X'in Ekran Kartı Nasıl?

Bellator Feng 7000X'te NVIDIA RTX 3050 ve RTX 5060 Ti olmak üzere iki farklı ekran kartı seçeneği bulunuyor. Bu ekran kartları, DLSS 4.5, Reflex 2 ve Ray Tracing (Işın İzleme) özelliklerini destekliyor. Ray Tracing (Işın İzleme) ise daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor.

Reflex 2, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum seviyeye indiriyor. Bu özellik sayesinde Valorant gibi online rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde ediliyor. DLSS 4.5 sayesinde yapay zekâ desteğiyle beraber daha yüksek FPS değerlerine ulaşılıyor.

Lenovo Bellator Feng 7000X'te Hangi Portlar Bulunuyor?

Bilgisayarın portları arasında altı adet USB 3.2 Gen 1, dört adet USB 2.0, gigabit ethernet, üç adet ses girişi, üç adet DisplayPort ve bir adet HDMI bulunuyor. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Lenovo Bellator Feng 7000X Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Lenovo'nun bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Bellator Feng 7000X'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. LLenovo Bellator Feng 7000X'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Bellator Feng 7000X'in Fiyatı Ne Kadar?

Intel Core 5 205H işlemcisi ve NVIDIA RTX 3050 ekran kartı: 5.499 yuan (37.415 TL)

5.499 yuan (37.415 TL) Intel Core 5 veya AMD Ryzen 5 5600G işlemcisi ve RTX 5060 Ti ekran kartı: 6.999 yuan (47.621 TL)

Lenovo Bellator Feng 7000X için 5 bin 499 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 37 bin 415 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 46 bin TL civarında olabilir. Lenovo Bellator Feng 7000X'in Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Lenovo Bellator Feng 7000X'in fiyat performans konusunda oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Bu bilgisayar, 1080p ve 1440p çözünürlüklerinde oyun oynamak için ideal bir seçenek olacaktır. İşlemci ve ekran kartı tarafında birden fazla seçeneğin sunulması ise önemli bir avantaj. Kullanıcılar bu sayede ihtiyacına en uygun sürümü seçebilecek.