Lenovo'dan Zam Uyarısı: Bellek Krizi PC ve Sunucu Fiyatlarını Vurdu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Mart ayından itibaren belirli bilgisayar ve sunucu modellerine zam yapılacağını iş ortaklarına bildirdi. Şirketten gelen yazıda, zammın DRAM ve 3D NAND bellek yongalarındaki ciddi tedarik sıkıntısından kaynaklandığı ifade edildi.

Lenovo Neden Zam Yapıyor?

Sorunun kökünde yapay zeka endüstrisinin yarattığı talep krizi yatıyor. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi büyük bellek üreticileri, kar marjı çok daha yüksek olan HBM belleklerin üretimine ağırlık verirken standart DRAM ve 3D NAND arzı ciddi biçimde düşüyor. Artan talep ile daralan arz bir araya gelince fiyatlar kaçınılmaz olarak yukarı çıkıyor.

Lenovo'nun Kuzey Amerika sorumlusu Wade McFarland'ın 2 Şubat'ta bayilere ve tedarikçilere gönderdiği mektupta, hem dizüstü bilgisayar gibi tüketici elektroniği ürünleri hem de sunucu ve altyapı çözümlerini kapsayan bir açıklama yaptı.

Fiyatların değişeceğini belirten McFarland, mevcut fiyatlardan alım yapmak isteyenlerin siparişlerini 25 Şubat'a siparişi vermeleri gerektiğini açıkladı. Sonrasında ise yeni fiyatlar geçerli olacak. Ne yazık ki Kuzey Amerika pazarını etkileyen zam, muhtemelen Türkiye'de de etkili olacak.

TL'deki değer kaybı ve enflasyon nedeniyle fırlayan fiyatlar ne yazık ki daha da artacak. Ancak bunun Lenovo'ya özgü bir sorun olmadığının altını çizmekte fayda var. Halihazırda aralarında Apple, Samsung ve HP gibi devlerin olduğu pek çok üretici fiyatları düşük tutmakta zorlanıyor ve ürünlerine zam yapmaya düşünüyor.

Şu ana kadar bir zam görmemiş olmamızın tek nedeni ise mevcut stoklar. Pek çok üretici bu tarz durumların neden olduğu sorunların önüne geçmek için stoklarını dolu tutuyor. Ancak stoklar bellek krizi gibi uzun süren sorunlara dayanmıyor. Bu nedenle ilerleyen haftalar ve aylarda daha fazla zam haberinin karşımıza çıkması bekleniyor.